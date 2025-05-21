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Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?

21 мая 2025 16:55
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Александр Лукашенко подписал указ, который принципиально меняет структуру взаимоотношений между нанимателями и иностранными сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответственность работодателей усиливается, а трудовые мигранты получают больше внимания и, соответственно, гарантий. Актуальность нового документа связана с тем, что в последнее время существенно увеличилось количество прибывающих в Беларусь на работу иностранцев. Указ основан на положительном опыте крупных нанимателей. А это значит, что создатели документа долго собирали и изучали информацию о том, как выстроить взаимоотношения так, чтобы это было выгодно для обеих сторон.

О законодательных новшествах репортаж наших корреспондентов.

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-2

Крупное предприятие, перспективы развития, хватило бы рук. Потому в свое время решили привлекать к работе сотрудников из-за рубежа. Всего на «Камволе» трудятся около 40 иностранцев. Это граждане Казахстана, Узбекистана, Кении и других стран мира. К качеству их работы вопросов не возникает. Каждый выбирал Беларусь целенаправленно: возможность карьерного роста, условия труда и проживания в мирной, спокойной стране. Мердан Чарыев здесь уже больше полугода. В планах перевезти в Беларусь жену и дочь. Ведь предприятие помогает во всем.

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-4

Мердан Чарыев, оператор промывочного оборудования цеха мокрой и сухой отделки ткани ОАО «Камволь»:
Сначала мне показалось, что не могу обучиться. Здесь очень опытные люди, и у нас коллектив очень хороший. Весь свой опыт дали нам. Мы учились очень хорошо. Показалось сложно, но оказывается, легче.

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-6

О белорусском предприятии Ыхлас Акмурадов из Туркменистана слышал у себя на родине. Решил попробовать свои силы и стать частью коллектива этого флагмана текстильной продукции. Сейчас проходит обучение. Основные плюсы трудоустройства уже приглянулись работнику – хорошие условия и достойная зарплата. Читайте здесь.

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-8

Дмитрий Семашко, начальник красильного цеха ОАО «Камволь»:
Ыхлас у нас работает с апреля. Он устроился на обучение. Он разговаривает на ломанном русском, но разговаривает и понимает. Поэтому обучение у него проходит плавно. И проходит с наставником, который работает уже более 15 лет. Ыхлас – парень способный. 

Положительный опыт сотрудничества предприятий с иностранными гражданами учтен в новом документе, который определяет работу трудовых мигрантов в нашей стране. Теперь наниматель должен назначить куратора, который будет контролировать пребывание и трудовую деятельность иностранного сотрудника в Беларуси. Подробности. 

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-10

В зоне ответственности работодателя – адаптация в коллективе, производственное обучение и даже быт, условия проживания. Например, Могилевский домостроительный комбинат. Кадровый вопрос простимулировал предприятие к сотрудничеству с Туркменистаном. Четыре месяца назад 30 граждан этой страны получили здесь работу: 20 из них трудятся в формовочном цехе, еще 10 на строительных площадках. Изначально все имели одинаковый статус подсобные рабочие. На днях двое продвинулись по карьерной лестнице получили специальность.

Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?-12

Николай Янков, заместитель директора по промышленному производству Могилевского домостроительного комбината:
Есть на предприятии свой учебный пункт, где азы профессии непосредственно на рабочем месте преподаются. А базовые знания в области охраны труда, промышленной безопасности уже специалисты учебного пункта доносят.

Далее смотрите в видео.

# Иностранцы в Беларуси # Александр Лукашенко

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