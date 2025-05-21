Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?

Александр Лукашенко подписал указ, который принципиально меняет структуру взаимоотношений между нанимателями и иностранными сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответственность работодателей усиливается, а трудовые мигранты получают больше внимания и, соответственно, гарантий. Актуальность нового документа связана с тем, что в последнее время существенно увеличилось количество прибывающих в Беларусь на работу иностранцев. Указ основан на положительном опыте крупных нанимателей. А это значит, что создатели документа долго собирали и изучали информацию о том, как выстроить взаимоотношения так, чтобы это было выгодно для обеих сторон. О законодательных новшествах – репортаж наших корреспондентов.

Крупное предприятие, перспективы развития, хватило бы рук. Потому в свое время решили привлекать к работе сотрудников из-за рубежа. Всего на «Камволе» трудятся около 40 иностранцев. Это граждане Казахстана, Узбекистана, Кении и других стран мира. К качеству их работы вопросов не возникает. Каждый выбирал Беларусь целенаправленно: возможность карьерного роста, условия труда и проживания в мирной, спокойной стране. Мердан Чарыев здесь уже больше полугода. В планах перевезти в Беларусь жену и дочь. Ведь предприятие помогает во всем.

Мердан Чарыев, оператор промывочного оборудования цеха мокрой и сухой отделки ткани ОАО «Камволь»:

Сначала мне показалось, что не могу обучиться. Здесь очень опытные люди, и у нас коллектив очень хороший. Весь свой опыт дали нам. Мы учились очень хорошо. Показалось сложно, но оказывается, легче.

О белорусском предприятии Ыхлас Акмурадов из Туркменистана слышал у себя на родине. Решил попробовать свои силы и стать частью коллектива этого флагмана текстильной продукции. Сейчас проходит обучение. Основные плюсы трудоустройства уже приглянулись работнику – хорошие условия и достойная зарплата. Читайте здесь.

Дмитрий Семашко, начальник красильного цеха ОАО «Камволь»:

Ыхлас у нас работает с апреля. Он устроился на обучение. Он разговаривает на ломанном русском, но разговаривает и понимает. Поэтому обучение у него проходит плавно. И проходит с наставником, который работает уже более 15 лет. Ыхлас – парень способный. Положительный опыт сотрудничества предприятий с иностранными гражданами учтен в новом документе, который определяет работу трудовых мигрантов в нашей стране. Теперь наниматель должен назначить куратора, который будет контролировать пребывание и трудовую деятельность иностранного сотрудника в Беларуси. Подробности.

В зоне ответственности работодателя – адаптация в коллективе, производственное обучение и даже быт, условия проживания. Например, Могилевский домостроительный комбинат. Кадровый вопрос простимулировал предприятие к сотрудничеству с Туркменистаном. Четыре месяца назад 30 граждан этой страны получили здесь работу: 20 из них трудятся в формовочном цехе, еще 10 – на строительных площадках. Изначально все имели одинаковый статус – подсобные рабочие. На днях двое продвинулись по карьерной лестнице – получили специальность.