Какие конфликты возникают у пар с большой разницей в возрасте? Узнали у девушки, муж которой старше на 29 лет

Ольга Бурлакова, ведущая: Конфликты были с мужем? Именно те конфликты, когда вы сами себе давали отчет, что, наверное, это происходит из-за разницы в возрасте, что он не понимает меня, мои потребности?

Разница поколений, разрыв поколений – извечная тема для обсуждения, и не важно, речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной либо разница в возрасте между братом и сестрой. Разница в отношениях, разница во взглядах на разные вещи часто приводит к конфликтам и непониманию.

Вероника Веретикова, замужем за мужчиной на 29 лет старше:

Явных конфликтов не было. Единственное, я думала, что, возможно, оттого, что я тоже достаточно амбициозная, он где-то пытался подавлять порой мою эту амбициозность, потому что он хотел всегда быть главным. И это единственное, из-за чего у нас возникали конфликты. И такое бывает по сей день. А так – нет, из-за чего-то другого у нас не случалось. Я бы даже больше сказала, наверное, 80 % именно бытовой жизни мы с ним очень подошли друг другу. Прямо очень. Я просто счастлива.

Мы вдвоем – бизнесмены. Конечно, когда мне было 20 лет, я училась в университете, и потом я тоже хочу чего-то достичь. То есть ты муж, это прекрасно, спасибо, но я же тоже хочу быть личностью. Вот здесь, конечно, возникали не то что конфликты – недопонимания. Он не понимал, зачем мне. Он говорил, что и так же все хорошо. Понадобилось время, чтобы мне донести ему, что мне это важно.

Ему нужно отдать должное: он молодец, он с этим справился.