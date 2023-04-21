«Трансформируемся под любой запрос клиента». Что гостям предлагает санаторий «Ружанский»?

Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Все привыкли к лакшери отдыху. Возможен ли он у нас в Беларуси?

Александр Захаревич, блогер:

Да, безусловно. Если ездить на какие-то двухдневные, трехдневные или на большее количество дней поездки, везде есть комфортные гостиницы. Если не гостиницы, то комфортные квартиры сдают люди. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Владимир, на самом деле, в наших белорусских санаториях можно как отдохнуть бюджетно, так и, наверное, прямо на широкую ногу. Как отдохнуть, именно организовать себе такой лакшери отдых? Что под лакшери может предложить санаторий?