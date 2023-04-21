«Трансформируемся под любой запрос клиента». Что гостям предлагает санаторий «Ружанский»?
Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Все привыкли к лакшери отдыху. Возможен ли он у нас в Беларуси?
Александр Захаревич, блогер:
Да, безусловно. Если ездить на какие-то двухдневные, трехдневные или на большее количество дней поездки, везде есть комфортные гостиницы. Если не гостиницы, то комфортные квартиры сдают люди.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Владимир, на самом деле, в наших белорусских санаториях можно как отдохнуть бюджетно, так и, наверное, прямо на широкую ногу. Как отдохнуть, именно организовать себе такой лакшери отдых? Что под лакшери может предложить санаторий?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мы доступны для всех ценовых категорий. Для определенного рода гостей у нас есть отдельные, индивидуальные VIP-коттеджи – это экстралюксовые такие номера. Есть коттеджи с индивидуальной сауной, индивидуальным бассейном. То есть, если вы не хотите в местах общего пользования посещать баню, это можно организовать индивидуально. Также подчеркну, что наш санаторий именно ориентирован на индивидуальный подход к каждому клиенту. Кто-то хочет отдельный подбор для себя процедур, кто-то хочет, допустим, сауна чтобы была в 12 часов ночи. Пожалуйста, это будет отдельная стоимость.
Ольга Шерснева:
Все за ваш счет, в общем?
Владимир Карпечкин:
Да, все за ваш счет. То есть желание клиента в нашей работе для нас закон. Мы гибко трансформируемся под любой запрос клиента.
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