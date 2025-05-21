Последние образцы бронетехники, связи, средств РЭБ – в Минске проходит выставка MILEX-2025

В целом Европа охотно демонстрирует свой милитаринастрой. 20 мая стало известно, что послы ЕС согласовали план милитаризации Союза. Потратить на это планируют 150 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь же в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу миролюбия: новинки оборонной отрасли мы демонстрируем не на поле боя, а на выставочных площадках. Одна из таких открылась 21 мая в Минске. Свыше 750 образцов военной техники и вооружения представлено на XII международной экспозиции MILEX-2025. Участникам и гостям форума свое приветствие направил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал плодотворной работы, высокой деловой активности и успешной реализации новых проектов.