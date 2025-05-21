Последние образцы бронетехники, связи, средств РЭБ – в Минске проходит выставка MILEX-2025
В целом Европа охотно демонстрирует свой милитаринастрой. 20 мая стало известно, что послы ЕС согласовали план милитаризации Союза. Потратить на это планируют 150 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь же в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу миролюбия: новинки оборонной отрасли мы демонстрируем не на поле боя, а на выставочных площадках. Одна из таких открылась 21 мая в Минске. Свыше 750 образцов военной техники и вооружения представлено на XII международной экспозиции MILEX-2025. Участникам и гостям форума свое приветствие направил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал плодотворной работы, высокой деловой активности и успешной реализации новых проектов.
Среди экспонатов выставки – последние образцы бронетехники, связи, средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия, а также беспилотной авиации. Тематические разделы представляют весь спектр технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Одна из белорусских новинок – бронетранспортер с боевым модулем «Адунок-БМ30.2». БТР недавно приняли на вооружение белорусские военные. Техника выполняет задачи широкого спектра, при этом остается максимально мобильной.
Владислав Посредников, ведущий специалист по маркетингу конструкторского бюро:
Предыдущая модификация боевого модуля являлась дальнейшей модификацией советского боевого модуля от БМП (боевой машины пехоты). Новый боевой модуль уже нашего производства – «Адунок». Он является автоматизированной, полностью дистанционно управляемой платформой. То есть там абсолютно не нужны никакие механические органы управления. Экипаж удаленно в защищенном боевом пространстве находится и может управлять дистанционно. В случае отказа либо выхода из строя электронных органов управления боевого модуля командир может принять управление вручную.
В выставке принимает участие почти сотня организаций военпрома Беларуси. Представлены также экспозиции ряда зарубежных государств – свои разработки демонстрируют компании из России, Ирана, Пакистана, Индии и Китая.