Самокаты – больной мозоль любого водителя! Замдиректора минского автопарка поблагодарил за изменения в ПДД

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.
Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5», депутат Мингорсовета:
Это больной мозоль любого водителя, потому что самокат вылетает из ниоткуда на большой скорости и создает много проблем для общественного транспорта. И водители часто применяют торможение, в результате чего в салоне пассажиры периодически получают травмы.
Кирилл Казаков, СТВ:
А если самокат взял и уехал, его задерживают потом?
Виталий Черноокий:
Нет, конечно. Как? Его побежит кто-то задерживать?
Кирилл Казаков:
То есть я упал, сломал руку, ушиб, а он уехал…
Виталий Черноокий:
Он уехал – и все в порядке, и все довольны.
Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:
Не все в порядке, находим.
Виталий Черноокий:
Кикшеринг – правильно. Но если самокаты личные – серая зона. Понятно, у них там GPS есть, он посмотрел по треку, кто проезжал. Тогда есть возможность.
Кирилл Казаков:
Для вас это изменение – елей на душу? Либо же вам без разницы?
Виталий Черноокий:
Нам очень понравилось это решение. Тут можно высказать только слова благодарности от водительского состава. Наконец-то они начнут спешиваться и нормально переходить в пешеходные переходы, потому что это создавало много проблем, много жалоб постоянных, это практически ежедневная работа. Также у нас были дорожно-транспортные происшествия, связанные со средствами персональной мобильности.
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