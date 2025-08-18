Самокаты – больной мозоль любого водителя! Замдиректора минского автопарка поблагодарил за изменения в ПДД

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5», депутат Мингорсовета:

Это больной мозоль любого водителя, потому что самокат вылетает из ниоткуда на большой скорости и создает много проблем для общественного транспорта. И водители часто применяют торможение, в результате чего в салоне пассажиры периодически получают травмы.

Кирилл Казаков, СТВ:

А если самокат взял и уехал, его задерживают потом?

Виталий Черноокий:

Нет, конечно. Как? Его побежит кто-то задерживать?

Кирилл Казаков:

То есть я упал, сломал руку, ушиб, а он уехал…

Виталий Черноокий:

Он уехал – и все в порядке, и все довольны.