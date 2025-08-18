Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Указом нашему населению дано два выхода. Если ваше средство персональной мобильности, которое вы приобрели и имеете в собственности до 1 сентября 2025 года, и вы хотите на нем ехать на дороге общего пользования, то вам необходимо будет подтвердить, что ваше средство персональной мобильности относится к категории мотоцикл или мопед в соответствии с техническим регламентом 18 «О безопасности колесных транспортных средств». Вторая развилка. Если гражданин решил, что он не будет ездить на дорогах общего пользования… Кирилл Казаков, СТВ:

То есть по тротуарам буду гонять, как и гонял. Ольга Бобко:

В светлое время суток – по обочине, в соответствии с правилами, то ему не надо никаких документов об оценке соответствия. Кирилл Казаков:

То есть вот эта здоровая фигня с коробкой с надписью «пицца» будет продолжать ездить после 1 сентября?

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Нет, если она будет являться мопедом по своей скорости, то она не будет ездить потом. Кирилл Казаков:

А как я различу, это мопед или не мопед? Ольга Бобко:

Для этого необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Кирилл Казаков:

Как вы расскажете нам, где мопед, где не мопед? Особенно если он меня собьет. Он мне будет рассказывать: я на мопеде – значит, я должен ездить по дорогам. А он мне говорит: у меня не мопед, сил не хватает. Что это?

Сергей Кот, директор филиала научно-технического центра «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин»:

Человек сам должен определить свое транспортное средство. Устройство, которое не развивает скорость до 25 километров в час. Кирилл Казаков:

Где-то есть документ, где написана скорость? Сергей Кот:

Грубо говоря, получается, есть технический регламент Таможенного союза 2011 года. Там есть приложения 4 и 7, где подразделение идет: категория L1, L2, L3. Если транспортное устройство будет развивать скорость свыше 25 километров в час, то оно может отнестись или к мопеду, или к мотороллеру, или к мотоциклу. И тогда оно должно пройти сертификацию в испытательной лаборатории, получить документ и после этого получить электронный ПТС и стать участником дорожного движения – на дороге, не на тротуаре.

Кирилл Казаков:

А если до 25 километров в час – может ездить по тротуару. Они внешне могут быть похожи? Сергей Кот:

СПМ должно напоминать внешне или мотороллер, или мотоцикл. Кирилл Казаков:

А если это самокат, вызывающий скорость выше 25 километров в час? Сергей Кот:

Это не попадает под категорию L1. Кирилл Казаков:

То есть самокат со скоростью больше 25 километров может ездить без нарушений закона?

Сергей Кот:

Он вообще не имеет права тогда двигаться по велодорожкам. Александр Занимон:

По дорогам без усовершенствованного покрытия. Кирилл Казаков:

То есть на самокате я могу там ездить со скоростью больше 25 километров в час? Александр Занимон:

Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования с учетом того, что у вас будет водительское удостоверение, вы будете проходить техосмотр и вы будете его страховать. И участвовать вы будете не как водитель средства персональной мобильности. Вы будете участвовать как водитель мопеда со всеми вытекающими обстоятельствами, предписанными ПДД.

Кирилл Казаков:

У меня есть самокат или электросредство мобильности, которое гоняет по тротуарам. Куда мне идти 1 сентября? Сергей Кот:

Вы можете сами обратиться в испытательную лабораторию. Кирилл Казаков:

То есть надо идти к вам или к вашим подразделениям, сказать: вот у меня штука эта есть, что мне с ней делать? Сергей Кот:

Вы можете сказать, что я заявляю, что это транспортное средство категории L1 – мопед. Мы, согласно технического регламента, проверим, если так оно и соответствует, там есть зеркала и все остальное, мы вам выдадим документ. Вы получите электронный паспорт, зарегистрируете в ГАИ, получите госномер – и, пожалуйста, на дороги общего пользования.