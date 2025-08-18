Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД
Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.
Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Указом нашему населению дано два выхода. Если ваше средство персональной мобильности, которое вы приобрели и имеете в собственности до 1 сентября 2025 года, и вы хотите на нем ехать на дороге общего пользования, то вам необходимо будет подтвердить, что ваше средство персональной мобильности относится к категории мотоцикл или мопед в соответствии с техническим регламентом 18 «О безопасности колесных транспортных средств».
Вторая развилка. Если гражданин решил, что он не будет ездить на дорогах общего пользования…
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть по тротуарам буду гонять, как и гонял.
Ольга Бобко:
В светлое время суток – по обочине, в соответствии с правилами, то ему не надо никаких документов об оценке соответствия.
Кирилл Казаков:
То есть вот эта здоровая фигня с коробкой с надписью «пицца» будет продолжать ездить после 1 сентября?
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Нет, если она будет являться мопедом по своей скорости, то она не будет ездить потом.
Кирилл Казаков:
А как я различу, это мопед или не мопед?
Ольга Бобко:
Для этого необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.
Кирилл Казаков:
Как вы расскажете нам, где мопед, где не мопед? Особенно если он меня собьет. Он мне будет рассказывать: я на мопеде – значит, я должен ездить по дорогам. А он мне говорит: у меня не мопед, сил не хватает. Что это?
Сергей Кот, директор филиала научно-технического центра «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин»:
Человек сам должен определить свое транспортное средство. Устройство, которое не развивает скорость до 25 километров в час.
Кирилл Казаков:
Где-то есть документ, где написана скорость?
Сергей Кот:
Грубо говоря, получается, есть технический регламент Таможенного союза 2011 года. Там есть приложения 4 и 7, где подразделение идет: категория L1, L2, L3.
Если транспортное устройство будет развивать скорость свыше 25 километров в час, то оно может отнестись или к мопеду, или к мотороллеру, или к мотоциклу. И тогда оно должно пройти сертификацию в испытательной лаборатории, получить документ и после этого получить электронный ПТС и стать участником дорожного движения – на дороге, не на тротуаре.
Кирилл Казаков:
А если до 25 километров в час – может ездить по тротуару. Они внешне могут быть похожи?
Сергей Кот:
СПМ должно напоминать внешне или мотороллер, или мотоцикл.
Кирилл Казаков:
А если это самокат, вызывающий скорость выше 25 километров в час?
Сергей Кот:
Это не попадает под категорию L1.
Кирилл Казаков:
То есть самокат со скоростью больше 25 километров может ездить без нарушений закона?
Сергей Кот:
Он вообще не имеет права тогда двигаться по велодорожкам.
Александр Занимон:
По дорогам без усовершенствованного покрытия.
Кирилл Казаков:
То есть на самокате я могу там ездить со скоростью больше 25 километров в час?
Александр Занимон:
Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования с учетом того, что у вас будет водительское удостоверение, вы будете проходить техосмотр и вы будете его страховать.
И участвовать вы будете не как водитель средства персональной мобильности. Вы будете участвовать как водитель мопеда со всеми вытекающими обстоятельствами, предписанными ПДД.
Кирилл Казаков:
У меня есть самокат или электросредство мобильности, которое гоняет по тротуарам. Куда мне идти 1 сентября?
Сергей Кот:
Вы можете сами обратиться в испытательную лабораторию.
Кирилл Казаков:
То есть надо идти к вам или к вашим подразделениям, сказать: вот у меня штука эта есть, что мне с ней делать?
Сергей Кот:
Вы можете сказать, что я заявляю, что это транспортное средство категории L1 – мопед. Мы, согласно технического регламента, проверим, если так оно и соответствует, там есть зеркала и все остальное, мы вам выдадим документ. Вы получите электронный паспорт, зарегистрируете в ГАИ, получите госномер – и, пожалуйста, на дороги общего пользования.
Кирилл Казаков:
Половина того, что ездит сейчас по тротуарам, по идее, должна у нас после этого переехать на дорогу с госномерами, и их водители должны иметь права.
Александр Занимон:
Не совсем правильно, что то, что у нас сейчас ездит, ездит по тротуарам по той простой причине, что развивать скорость она может гораздо больше, чем 25 километров в час. И тут возникают вопросы. А он может так же быстро и эффективно тормозить, как он может разгоняться?
Именно поэтому мы и говорим: если вы хотите ездить 25 километров в час, то, пожалуйста, обратитесь, подтвердите, что он соответствует тому, что предъявляется к транспортному средству. И тогда катайтесь по дороге.
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