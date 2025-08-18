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Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД

18 августа 2025 18:56
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Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-2

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Указом нашему населению дано два выхода. Если ваше средство персональной мобильности, которое вы приобрели и имеете в собственности до 1 сентября 2025 года, и вы хотите на нем ехать на дороге общего пользования, то вам необходимо будет подтвердить, что ваше средство персональной мобильности относится к категории мотоцикл или мопед в соответствии с техническим регламентом 18 «О безопасности колесных транспортных средств».

Вторая развилка. Если гражданин решил, что он не будет ездить на дорогах общего пользования…

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть по тротуарам буду гонять, как и гонял. 

Ольга Бобко:
В светлое время суток – по обочине, в соответствии с правилами, то ему не надо никаких документов об оценке соответствия.

Кирилл Казаков:
То есть вот эта здоровая фигня с коробкой с надписью «пицца» будет продолжать ездить после 1 сентября?

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-4

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Нет, если она будет являться мопедом по своей скорости, то она не будет ездить потом. 

Кирилл Казаков:
А как я различу, это мопед или не мопед?

Ольга Бобко:
Для этого необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Кирилл Казаков:
Как вы расскажете нам, где мопед, где не мопед? Особенно если он меня собьет. Он мне будет рассказывать: я на мопеде – значит, я должен ездить по дорогам. А он мне говорит: у меня не мопед, сил не хватает. Что это?

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-6

Сергей Кот, директор филиала научно-технического центра «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин»:
Человек сам должен определить свое транспортное средство. Устройство, которое не развивает скорость до 25 километров в час.

Кирилл Казаков:
Где-то есть документ, где написана скорость?

Сергей Кот:
Грубо говоря, получается, есть технический регламент Таможенного союза 2011 года. Там есть приложения 4 и 7, где подразделение идет: категория L1, L2, L3. 

Если транспортное устройство будет развивать скорость свыше 25 километров в час, то оно может отнестись или к мопеду, или к мотороллеру, или к мотоциклу. И тогда оно должно пройти сертификацию в испытательной лаборатории, получить документ и после этого получить электронный ПТС и стать участником дорожного движения – на дороге, не на тротуаре.

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-8

Кирилл Казаков:
А если до 25 километров в час – может ездить по тротуару. Они внешне могут быть похожи?

Сергей Кот:
СПМ должно напоминать внешне или мотороллер, или мотоцикл.

Кирилл Казаков:
А если это самокат, вызывающий скорость выше 25 километров в час?

Сергей Кот:
Это не попадает под категорию L1.

Кирилл Казаков:
То есть самокат со скоростью больше 25 километров может ездить без нарушений закона?

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-10

Сергей Кот:
Он вообще не имеет права тогда двигаться по велодорожкам.

Александр Занимон:
По дорогам без усовершенствованного покрытия. 

Кирилл Казаков:
То есть на самокате я могу там ездить со скоростью больше 25 километров в час? 

Александр Занимон:
Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования с учетом того, что у вас будет водительское удостоверение, вы будете проходить техосмотр и вы будете его страховать.

И участвовать вы будете не как водитель средства персональной мобильности. Вы будете участвовать как водитель мопеда со всеми вытекающими обстоятельствами, предписанными ПДД.

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-12

Кирилл Казаков:
У меня есть самокат или электросредство мобильности, которое гоняет по тротуарам. Куда мне идти 1 сентября?

Сергей Кот:
Вы можете сами обратиться в испытательную лабораторию.

Кирилл Казаков:
То есть надо идти к вам или к вашим подразделениям, сказать: вот у меня штука эта есть, что мне с ней делать?

Сергей Кот:
Вы можете сказать, что я заявляю, что это транспортное средство категории L1 – мопед. Мы, согласно технического регламента, проверим, если так оно и соответствует, там есть зеркала и все остальное, мы вам выдадим документ. Вы получите электронный паспорт, зарегистрируете в ГАИ, получите госномер – и, пожалуйста, на дороги общего пользования.

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД-14

Кирилл Казаков:
Половина того, что ездит сейчас по тротуарам, по идее, должна у нас после этого переехать на дорогу с госномерами, и их водители должны иметь права.

Александр Занимон:
Не совсем правильно, что то, что у нас сейчас ездит, ездит по тротуарам по той простой причине, что развивать скорость она может гораздо больше, чем 25 километров в час. И тут возникают вопросы. А он может так же быстро и эффективно тормозить, как он может разгоняться? 

Именно поэтому мы и говорим: если вы хотите ездить 25 километров в час, то, пожалуйста, обратитесь, подтвердите, что он соответствует тому, что предъявляется к транспортному средству. И тогда катайтесь по дороге.

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# Александр Занимон # Правила дорожного движения # Ольга Бобко # Сергей Кот

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