Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:

Что такое скорость 10 километров в час?

Кирилл Казаков, СТВ:

Чуть больше, чем в два раза, чем пешком.

Александр Каледа:

Это скорость хорошо спешащего пешехода. И возникает вопрос, где для человека выгода? Быстро добраться из с точки А в точку Б. Если взять историю развития кикшеринга (аренда самокатов), то она очень быстро эволюционирует. Когда мы начинали свою деятельность в 2022 году, то только порядка 70 % – количество поездок – это был транспортный сценарий.

Самокат был тогда еще средством развлечения в Минске. Некоторые семьи даже планировали: дети, будете хорошо учиться – мы с вами на выходных поедем кататься на самокатах. Но если взять статистику прошлого года, то в 2025 году количество транспортных сценариев по самокатам уже достигло 90 %. А в этом году мы надеемся, что уже подойдет к цифре 93 %.