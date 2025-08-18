Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.
Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:
Что такое скорость 10 километров в час?
Кирилл Казаков, СТВ:
Чуть больше, чем в два раза, чем пешком.
Александр Каледа:
Это скорость хорошо спешащего пешехода. И возникает вопрос, где для человека выгода? Быстро добраться из с точки А в точку Б. Если взять историю развития кикшеринга (аренда самокатов), то она очень быстро эволюционирует. Когда мы начинали свою деятельность в 2022 году, то только порядка 70 % – количество поездок – это был транспортный сценарий.
Самокат был тогда еще средством развлечения в Минске. Некоторые семьи даже планировали: дети, будете хорошо учиться – мы с вами на выходных поедем кататься на самокатах. Но если взять статистику прошлого года, то в 2025 году количество транспортных сценариев по самокатам уже достигло 90 %. А в этом году мы надеемся, что уже подойдет к цифре 93 %.
Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси.
Кирилл Казаков:
Это когда человек выходит из дома, берет самокат, едет до остановки либо до метро, оставляет его там, а дальше едет на транспорте.
Александр Каледа:
Либо выходит из транспорта, садится на самокат и доезжает до места работы, либо доезжает до так называемых перехватывающих парковок, берет самокат и доезжает до торгового центра, места учебы.
Почему мы отслеживаем эти транспортные сценарии? Нам надо понять логику движения пользователей. И транспортный сценарий – расстояние до двух километров человек преодолевает.
Среднее расстояние – по-моему, 1,7 километра. И продолжительность – не более восьми минут. То есть мы добились того, что в Минске более 90 % пользователей рассматривают самокат как транспорт. Это не средство покатушек, это не средство непонятных забав. Это просто транспорт.
Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме.