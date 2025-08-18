Белорусские борцы рано завершили выступление на ЧМ среди спортсменов до 20 лет

Лучшие борцы до 20 лет собрались в болгарском Самокове, где проходит юниорский чемпионат мира. Первыми в розыгрыш наград вступили представители вольного стиля, в том числе и шесть белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, наши парни не лучшим образом начали свое выступление на планетарном форуме. Алексей Ходунов, Герберт Акопян, Муслим Махмудов и Алексей Кулаков не справились с соперниками в поединках 1/8 финала. Александр Вербицкий потерпел неудачу на стадии квалификации.

Схватки в женской борьбе пройдут с 19 по 22 августа, а завершат соревновательную программу представители греко-римского стиля. Конкуренция серьезная – всего чемпионат собрал более 600 атлетов.