Новый регулятор туристической сферы создадут в Беларуси

Инфраструктура гостеприимства – тема большого разговора у Президента. В ближайшие годы туризм должен стать национальным проектом, напомнил Александр Лукашенко на совещании с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, в индустрии впечатлений мы уже сделали многое. Раньше туризм ассоциировался со спортивными состязаниями на свежем воздухе и походами. Вот с тех советских времен за развитие туристической отрасли отвечает агентство в структуре спортивного министерства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы спорт у нас развивался как надо и наши прыгали фристайлисты, футболисты играли и прочее – люди бы ехали сюда и так далее и тому подобное. Платили бы деньги. Это тоже был бы кусок хороший. Спорт – это тоже большая экономика, но они пока проедают деньги в основном.

В космополитичном мире туризм – очень прибыльная отрасль. И наш потенциал здесь не раскрыт. Это своеобразный возобновляемый или даже неисчерпаемый ресурс. В Совмине решили, чтобы его поднять из недр, необходим отдельный регулятор, подчиненный непосредственно правительству. Но в стране же крен на оптимизацию, и вопросы от Первого актуализировали целесообразность такого подхода.

Александр Лукашенко:

С одной стороны, и прежнее правительство Романа Александровича [Роман Головченко, экс-премьер-министр Беларуси], и нынешнее всегда предлагали мне сократить число министерств, ведомств и так далее. Новое правительство (в основном старые члены правительства) вдруг решило количество этих министерств увеличивать.

Указ не подписан, я пригласил вас, чтобы получить конкретные ответы на целый ряд вопросов. Итак, первый вопрос. Что мешает действующему регулятору сейчас эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием указов? Вообще, откуда все это пошло и зачем это нужно? Подробности.

Уже само название регулятора «агентство» подчеркивает не директивную форму работы, а регулятивную. Нового ведомства создавать не будут, просто существующие сделают самостоятельными и превратят в этакий центр управления индустрией впечатлений. Одобрение от Президента получено, но под личную ответственность Снопкова. Первый вице-премьер оцифровал и ожидаемые результаты от нововведения.