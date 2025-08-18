Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений и оползней в Пакистане

В Пакистане муссонные дожди унесли жизни 660 человек. Они начались в конце июня и не прекращаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Пакистане муссонные дожди унесли жизни 660 человек. Они начались в конце июня и не прекращаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнования Президенту Пакистана и премьер-министру этой страны в связи с многочисленными человеческими жертвами выразил Александр Лукашенко. Из-за стихии почти 30 тыс. человек эвакуированы и размещены во временных убежищах. Повреждено примерно 2,5 тыс. зданий. Также нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству Пакистана.