Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры

Белорусские сельхозпредприятия находятся под особым контролем государства. Визиты высших должностных лиц и компетентных органов на фермы – тому подтверждение. Но есть еще контроль общественный, белорусы сами небезучастны к содержанию животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной факт вопиющей бесхозяйственности в Добрушском районе привлек внимание пользователей социальных сетей. Публикация ролика с местной фермы вызвала настоящий резонанс и стала поводом для дополнительных проверок и реагирования. В рейд с прокуратурой отправилась Анна Корольчук.

Ролик, снятый на ферме в Антоновке, облетел все соцсети. На кадрах – коровы в антисанитарных условиях. В комментариях под видео люди выражают сочувствие к животным и требуют принять меры. Прокуратура сразу отреагировала по факту и вынесла предписание. Выехали на место с повторной проверкой.

Антон Бобылев, прокурор Добрушского района:

Ролик был снят отсюда, вот с этого ракурса. Здесь была занавоженность. Видите, сколько уже убрано. Практически сантиметров 50, а может, и больше – слой органики вывезен с территории. За несколько дней картина здесь изменилась. Осталось положить подстилочный материал, и коровы смогут гулять в комфорте. На площадке делают планировку с уклоном – для схода дождевой воды. Впрочем, порядок навести успели лишь в одном месте. Вопросы по содержанию животных в хозяйстве «Красная Буда» остаются на контроле.

Антон Бобылев:

Вместе с тем в ходе дополнительной проверки объектов было установлено, что кошара, расположенная за сараями, не очищена от органики, меры по ее очистке не принимались. В том числе здесь имеется значительное количество камней, битого кирпича, который может привести к травмам животных. Также установлено, что хозяйством не приняты меры по переводу скота возрастом свыше трех месяцев на групповое содержание. С учетом конструктивных особенностей домика и значительного размера животных последние ломают домики и приводят их в негодность.