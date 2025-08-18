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Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры

18 августа 2025 18:08
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Белорусские сельхозпредприятия находятся под особым контролем государства. Визиты высших должностных лиц и компетентных органов на фермы – тому подтверждение. Но есть еще контроль общественный, белорусы сами небезучастны к содержанию животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Очередной факт вопиющей бесхозяйственности в Добрушском районе привлек внимание пользователей социальных сетей. Публикация ролика с местной фермы вызвала настоящий резонанс и стала поводом для дополнительных проверок и реагирования. 

В рейд с прокуратурой отправилась Анна Корольчук.

Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры-2

Ролик, снятый на ферме в Антоновке, облетел все соцсети. На кадрах – коровы в антисанитарных условиях. В комментариях под видео люди выражают сочувствие к животным и требуют принять меры. Прокуратура сразу отреагировала по факту и вынесла предписание. Выехали на место с повторной проверкой.

Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры-4

Антон Бобылев, прокурор Добрушского района:
Ролик был снят отсюда, вот с этого ракурса. Здесь была занавоженность. Видите, сколько уже убрано. Практически сантиметров 50, а может, и больше слой органики вывезен с территории. 

За несколько дней картина здесь изменилась. Осталось положить подстилочный материал, и коровы смогут гулять в комфорте. На площадке делают планировку с уклоном – для схода дождевой воды. Впрочем, порядок навести успели лишь в одном месте. Вопросы по содержанию животных в хозяйстве «Красная Буда» остаются на контроле.

Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры-6

Антон Бобылев:
Вместе с тем в ходе дополнительной проверки объектов было установлено, что кошара, расположенная за сараями, не очищена от органики, меры по ее очистке не принимались. В том числе здесь имеется значительное количество камней, битого кирпича, который может привести к травмам животных. Также установлено, что хозяйством не приняты меры по переводу скота возрастом свыше трех месяцев на групповое содержание. С учетом конструктивных особенностей домика и значительного размера животных последние ломают домики и приводят их в негодность. 

Как устраняют нарушения в хозяйствах? Ситуация на контроле прокуратуры-8

Репутация у сельхозпредприятия и без того запятнана. Шесть должностных лиц, в том числе руководитель, были осуждены за сокрытие падежа и приписки по надоям и привесам скота. Оправиться от ущерба пока не удалось. Ревизоры каждый раз находят нарушения. 

Наталья Ермакович, исполняющая обязанности директора сельхозпредприятия «Красная Буда»:
Непростые условия труда и работы. В первую очередь коровники на территории данного животноводческого объекта построены в 60-80-х годах. Вы сами видите, какие условия на данной выгульной площадке. Нет укрытых навесов, постоянно подвергаются атмосферным осадкам, происходит подтопление, естественно, получается грязь. Выносят предписания, постановления, на которые реагируем и устраняем данные нарушения.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Прокуратура Беларуси # Животные

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