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Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме

18 августа 2025 16:12
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Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Алена Сырова, СТВ:
В Бресте как? Кто у вас главный? Пешеход, водитель или водитель самокатов, велосипедов?

Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме-2

Николай Власюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома: 
В рамках разработки генерального плана разрабатывается и велоинфраструктура всего города, детальные планы. И все, что строится в современных, новых микрорайонах, это все с наличием соответствующей инфраструктуры. Но все равно не хватает целостного видения, увязки того же центра и спальных районов, чтобы создавалась целостная система. 

Концепции по созданию такой инфраструктуры были разработаны в стратегии пространственного развития Бреста. И такая стратегия была утверждена на городской сессии депутатов, даже удалось в книге отобразить одно из направлений развития комфортного города – это развитие транспортной мобильности, одно из направлений. Это конкретно, что предлагается для Бреста при формировании такой инфраструктуры. Основной – генеральный план города, но и местные власти должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать такую инфраструктуру.

Алена Сырова:
А по Советской в Бресте можно проехать на самокате сейчас?

Николай Власюк:
Нет, потому что это пешеходная улица, был запрет на движение по пешеходной улице из-за того, что возникал конфликт между пешеходами и велосипедистами. Был создан вариант с дублером на соседней улице, параллельной, там была сделана велодорожка. 

Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси. Читайте здесь. 

# Правила дорожного движения # Алена Сырова # Социальная инфраструктура # Николай Власюк

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