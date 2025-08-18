Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме

Алена Сырова, СТВ: В Бресте как? Кто у вас главный? Пешеход, водитель или водитель самокатов, велосипедов?

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Николай Власюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

В рамках разработки генерального плана разрабатывается и велоинфраструктура всего города, детальные планы. И все, что строится в современных, новых микрорайонах, это все с наличием соответствующей инфраструктуры. Но все равно не хватает целостного видения, увязки того же центра и спальных районов, чтобы создавалась целостная система.

Концепции по созданию такой инфраструктуры были разработаны в стратегии пространственного развития Бреста. И такая стратегия была утверждена на городской сессии депутатов, даже удалось в книге отобразить одно из направлений развития комфортного города – это развитие транспортной мобильности, одно из направлений. Это конкретно, что предлагается для Бреста при формировании такой инфраструктуры. Основной – генеральный план города, но и местные власти должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать такую инфраструктуру.

Алена Сырова:

А по Советской в Бресте можно проехать на самокате сейчас?

Николай Власюк:

Нет, потому что это пешеходная улица, был запрет на движение по пешеходной улице из-за того, что возникал конфликт между пешеходами и велосипедистами. Был создан вариант с дублером на соседней улице, параллельной, там была сделана велодорожка.