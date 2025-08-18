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Белорусские теннисистки стартуют в квалификации Открытого чемпионата США

18 августа 2025 18:30
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В Нью-Йорке стартовала квалификация заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьбу за выход в основу поведут две белоруски. Первой сыграет Кристина Дмитрук. Соперницей соотечественницы будет словенка Кайя Юван. Поединок состоится не ранее 10 часов вечера сегодня. Ирина Шиманович завтра встретится с австрийской теннисисткой Синьей Краус. Чтобы продолжить свой турнирный путь, спортсменкам необходимо преодолеть три раунда отбора. 

Без участия в квалификации выступят три представительницы нашей страны – первая ракетка мира и действующая победительница US Open Арина Соболенко, а также Александра Саснович и Виктория Азаренко. Матчи основного этапа пройдут с 24 августа по 7 сентября.

# Теннис

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