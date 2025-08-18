Все силы брошены на разбор буреломов! Лесхозы продолжают устранять последствия прошлогоднего урагана

Прошлогодний июльский ураган стал самым разрушительным в истории современной Беларуси. И проблемы, связанные с ним, не кажутся раздутыми. В некоторых случаях они стали лакмусовой бумажкой, которая показала недоработки, а где-то и неэффективное управление на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После критики Александра Лукашенко во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область необходимые меры в лесной отрасли не заставили себя ждать. В Гомельской области еще предстоит разобрать около 2 тысяч гектаров буреломов. Лесхозы сконцентрировали силы на выполнении поручения главы государства по расчистке опушек вдоль сельхозугодий от остатков древесины. Подробности из юго-восточного региона – в репортаже наших коллег.

На этом участке Владимир Кохановский работает с самого утра. Осталось вывезти последние кубометры древесины с опушки у поля хозяйства «Демеховское». Последствия прошлогоднего урагана в регионе устраняют до сих пор.

Владимир Кохановский, водитель лесовоза Речицкого опытного лесхоза:

Тяжело, и много еще лежит. Стараемся убрать все, чтобы было все вовремя и как положено. Наша машина двухсменная, мы с напарником два через два по 12 часов работаем. После удара стихии Речицкий район оказался одним из самых пострадавших – 15 минут шквалистого ветра оставили после себя трехгодичный объем бурелома. С тех пор лесхоз работает в усиленном режиме. На отвозке древесины задействовано 8 единиц техники.

Андрей Глезов, главный лесничий Речицкого опытного лесхоза:

После урагана больше 50 % мы убрали буреломных лесосек. Активно нам помогает Брестское ПЛХО, Гомельское ПЛХО, лесхозы. Сейчас поставлена задача Президентом до 1 сентября убрать древесину с опушек. Нашему лесхозу осталось на сегодня где-то около 1400 метров кубических такой древесины, которая находится на опушках. Вывозят бревна, не дожидаясь дедлайна. Отсюда груз направляется прямо в котельные, ведь большинство оставшейся древесины низкосортная. Часть пойдет на дрова населению. Однако предложение заметно превышает спрос: из-за теплой зимы расход биотоплива у предприятий был минимальным. А возможности отечественной деревообработки не безграничны. Приходится искать альтернативы, чтобы не потерять ценный ресурс.