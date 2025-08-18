Все силы брошены на разбор буреломов! Лесхозы продолжают устранять последствия прошлогоднего урагана
Прошлогодний июльский ураган стал самым разрушительным в истории современной Беларуси. И проблемы, связанные с ним, не кажутся раздутыми. В некоторых случаях они стали лакмусовой бумажкой, которая показала недоработки, а где-то и неэффективное управление на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После критики Александра Лукашенко во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область необходимые меры в лесной отрасли не заставили себя ждать. В Гомельской области еще предстоит разобрать около 2 тысяч гектаров буреломов. Лесхозы сконцентрировали силы на выполнении поручения главы государства по расчистке опушек вдоль сельхозугодий от остатков древесины.
Подробности из юго-восточного региона – в репортаже наших коллег.
На этом участке Владимир Кохановский работает с самого утра. Осталось вывезти последние кубометры древесины с опушки у поля хозяйства «Демеховское». Последствия прошлогоднего урагана в регионе устраняют до сих пор.
Владимир Кохановский, водитель лесовоза Речицкого опытного лесхоза:
Тяжело, и много еще лежит. Стараемся убрать все, чтобы было все вовремя и как положено. Наша машина двухсменная, мы с напарником два через два по 12 часов работаем.
После удара стихии Речицкий район оказался одним из самых пострадавших – 15 минут шквалистого ветра оставили после себя трехгодичный объем бурелома. С тех пор лесхоз работает в усиленном режиме. На отвозке древесины задействовано 8 единиц техники.
Андрей Глезов, главный лесничий Речицкого опытного лесхоза:
После урагана больше 50 % мы убрали буреломных лесосек. Активно нам помогает Брестское ПЛХО, Гомельское ПЛХО, лесхозы. Сейчас поставлена задача Президентом до 1 сентября убрать древесину с опушек. Нашему лесхозу осталось на сегодня где-то около 1400 метров кубических такой древесины, которая находится на опушках.
Вывозят бревна, не дожидаясь дедлайна. Отсюда груз направляется прямо в котельные, ведь большинство оставшейся древесины низкосортная. Часть пойдет на дрова населению.
Однако предложение заметно превышает спрос: из-за теплой зимы расход биотоплива у предприятий был минимальным. А возможности отечественной деревообработки не безграничны. Приходится искать альтернативы, чтобы не потерять ценный ресурс.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы увеличили со своей стороны объемы переработки, пиления древесины на своих цехах, договорись со Светлогорским ЦКК, дополнительный объем, и другие предприятия концерна возьмут, чтобы нам немедленно освободить эти сельхозполя. Поэтому эти 800 тысяч, которые у нас были на 1 июля, на сегодня у нас порядка 380-400 тысяч, до 1 сентября вся древесина с этих опушек, сельхозполей и окраин полей будет убрана.
Чтобы низкосортная древесина тоже нашла применение в больших объемах, рассматривают вопрос ее поставок на экспорт. Для Беларуси эта практика не новая. В отношении пеллет объем продаж уже вырос – 52 тысячи тонн за 7 месяцев. Почти в 3 раза больше, чем за весь прошлый год.