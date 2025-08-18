Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Мы настраивались, готовя проект о том, что в первую очередь для нас важна безопасность. К сожалению, за последние несколько лет мы наблюдали ситуацию, когда количество происшествий с участниками дорожного движения, к которым относятся средства персональной мобильности и водители велосипедов, мы отмечали рост происшествий. Некоторые из них закончились трагически совсем плохо – наступала смерть человека. Поэтому мы, конечно же, озаботились этой ситуацией. И то, что мы предложили, – мы рассчитываем, что это снизит аварийность на наших дорогах.
Алена Сырова, СТВ:
Хочу уточнить касаемо велосипедов. Понятно, что самокаты – бум последних нескольких лет, наша новая реальность, на которую тоже потребовалось время, чтобы отрегулировать, понять, как это встроится в нашу жизнь. С велосипедами история давняя.
Когда велосипедистам разрешили не спешиваться, что это было? На мой взгляд, было очевидно, что это просто эксперимент, который рано или поздно нужно будет завершить. Это был тест на сознательность?
Александр Занимон:
В первую очередь нужно говорить о том, что мы рассчитывали в первую очередь на соблюдение тех требований, которые мы прописали. Ряду предоставленных прав противостояло гораздо большее количество обязанностей. К сожалению, последние тенденции – мы говорим о том, что права, наши права, но очень часто забываем про наши обязанности.
Обязанностей было достаточно много для водителей велосипедов. Надо было заблаговременно снизить скорость, надо было посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности. И самое главное – нужно было безопасно и медленно переезжать через пешеходный переход.
Эти требования – не скажу, что всеми, но значительным количеством граждан, передвигающихся на таких транспортных средствах, – игнорировались. Поэтому и было принято решение о том, что давайте все таки заставлять людей спешиваться на пешеходных переходах.