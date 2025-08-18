Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Мы настраивались, готовя проект о том, что в первую очередь для нас важна безопасность. К сожалению, за последние несколько лет мы наблюдали ситуацию, когда количество происшествий с участниками дорожного движения, к которым относятся средства персональной мобильности и водители велосипедов, мы отмечали рост происшествий. Некоторые из них закончились трагически совсем плохо – наступала смерть человека. Поэтому мы, конечно же, озаботились этой ситуацией. И то, что мы предложили, – мы рассчитываем, что это снизит аварийность на наших дорогах.

Алена Сырова, СТВ:

Хочу уточнить касаемо велосипедов. Понятно, что самокаты – бум последних нескольких лет, наша новая реальность, на которую тоже потребовалось время, чтобы отрегулировать, понять, как это встроится в нашу жизнь. С велосипедами история давняя.

Когда велосипедистам разрешили не спешиваться, что это было? На мой взгляд, было очевидно, что это просто эксперимент, который рано или поздно нужно будет завершить. Это был тест на сознательность?