Туристическая отрасль обеспечивает лишь 2% ВВП Беларуси – Снопков

Инфраструктура гостеприимства – тема большого разговора у Президента. В ближайшие годы туризм должен стать национальным проектом, напомнил Александр Лукашенко на совещании с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для дальнейшего развития государства нужны новые идеи и подходы. В нашей политической традиции коллегиальное обсуждение решения за Первым. Сегодня во Дворце Независимости руководство Совета Министров. В повестке экономические темы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы продолжаем, как это и было ранее, обсуждать некоторые важные и острые темы, которые ориентированы на принятие решений Президентом. То есть Президент должен подписать определенные указы. Проекты у меня есть, но прежде чем принять решение по ним, я хотел бы с вами посоветоваться по некоторым вопросам, которые у меня есть. Нужно сделать туризм национальным проектом! Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров Вопросы у главы государства возникли к содержанию двух законопроектов. Первый касается госуправления в сфере туризма. Второй – обеспечения прибыльной работы холдинга «АМКОДОР». Первый, он же профильный вице-премьер, современное лицо туристической отрасли, что называется, оцифровал. Ключевые показатели лучше всяких эпитетов характеризуют нашу индустрию отдыха и путешествий.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас в туризме заняты 230 тысяч человек, всего это 5,5 % по всей экономике нашей страны. Туризм обеспечивает порядка 2 % ВВП, что, конечно, на наш взгляд, не соответствует его потенциальному уровню и возможностям. Качественная структура туристического потока неблагоприятная. Во-первых, численность выездных туров почти в два раза превышает количество въездных туров в Беларусь. Объем вывезенных белорусскими туристами средств в 12 раз больше объема средств ввезенных. В итоге иностранный турист в Беларуси оставляет всего 125 долларов, в среднем в сутки белорусский турист 47. Расчетно. – Мы работаем в убыток?

– Нет, не в убыток, но доходность далеко не такая, какая могла быть. Средний чек выезжающего белоруса за границу 215 долларов. Наши граждане в среднем за визит в Турции оставляют более 1000 долларов, в Грузии – 770 долларов. То, что белорусы отдыхают на заморских берегах, это хорошо. Говорит о нашей обеспеченности и хорошей работе экономики. Но она может работать еще лучше. Потенциал в развитии отечественного туристического комплекса.