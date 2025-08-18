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У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД

18 августа 2025 19:05
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Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД -2

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: 
Самокаты появились и у сотрудников органов внутренних дел. И средства персональной мобильности, и мини-скутеры, и мини-мотоциклы. Эти средства будут использоваться.

Алена Сырова, СТВ:
Да, очень красиво на мини-мотоциклах смотрится. Незаметно едешь.

Александр Занимон:
Нужно говорить и учитывать обеспечение безопасности в том числе. То есть появление на тротуаре и гонка тем более на тротуаре за нарушителями – это не очень хорошее...

Алена Сырова:
Короче, никто их не будет наказывать.

Александр Занимон:
И сейчас наказывают. Посмотрите, сколько пьяных мы выявляли на средствах персональной мобильности. И причем те средства персональной мобильности, которые реально ехали 40-50 километров в час, влекли привлечение водителя именно как водителя транспортного средства со всеми вытекающими, со всеми размерами штрафов, вплоть до лишения права управления транспортом.

Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме.

# ГАИ # Александр Занимон # МВД Беларуси # Алена Сырова

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