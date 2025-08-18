«АМКОДОР» к 2030 году в два раза увеличит объёмов производства – Ефимов

Проблемы «АМКОДОРа» стали вторым пунктом повестки совещания во Дворце Независимости. Александр Лукашенко неоднократно обращал на них внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднимать эту целину отправили министра промышленности. На развитие холдинга он смотрит позитивно. Штат и компетенции сохраняют.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Холдинг «АМКОДОР» нацелен на увеличение объемов производства к 2030 году не менее чем в два раза по отношению к текущему. Понятно, что будет продолжен курс на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, и глава государства всегда ставит эту задачу. Сегодня еще раз подчеркнул, что максимальная локализация должна быть обеспечена именно в Республике Беларусь. Мы продолжим завершение 10 инвестиционных проектов. Это в том числе и интеграционные импортозамещающие проекты, финансируемые Российской Федерацией и направленные на обеспечение рынка Беларуси и Российской Федерации необходимыми видами и конечных продуктов, и комплектующих, которые в том числе будут применяться на целом ряде российских предприятий.

Главе государства не раз показывали возможности «АМКОДОРа». Обещали не только погрузчиками, но и новой линейкой техники перевернуть горы, но не справились. Это посыл первого адресован «АМКОДОРу», но касается всех предприятий страны. Бюджетные деньги, как арендный гардероб, надо возвращать. Лукашенко представлен проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа». Провал частника переложили на плечи государственных управленцев, курирует вопрос профильный вице-премьер. Людей обидеть нельзя, уникальные компетенции надо сохранить. Беларусь – это социально ориентированное государство. Проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа» – Каранкевич рассказал основные направления. Президент предложение концептуально поддержал, но отправил на оперативную доработку. Управленческий штаб способен еще к лучшей генерации решений.