Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД. Частный бизнес готов вкладываться в велоинфраструктуру Алена Сырова, СТВ:

Каким-то образом вы готовы вкладываться в инфраструктуру?

Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:

Мы готовы рассмотреть какие-то проекты совместно. Есть практика в Российской Федерации, что там участвовали при создании велодорожек, нанесении разметки. Вот мы с Денисом Владимировичем, с ГАИ активно общаемся. И он сказал: ну, мне нужна будет ваша помощь. Я говорю: какая? Говорит: не хватает у меня бюджета наносить разметку на велодорожки. Я говорю: так отчего вы молчите? Он говорит: как-то не принято, что ГАИ к частникам обращаются, к частному бизнесу, давайте велодорожки наносить. Мы еще пока не участвуем, мы в следующем году это все заложили. В следующем году мы будем активно принимать участие в разметке велодорожек, обновлении разметки этих вещей. Читайте также: Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании Самокаты – больной мозоль любого водителя! Замдиректора минского автопарка поблагодарил за изменения в ПДД Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями Как в Минске создают комфортную среду?

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Стратегия изложена в документе, я за город Минск сейчас говорю, который называется «Стратегический план обеспечения развития велосипедного движения и инфраструктуры в городе Минске до 2025 года». Данным распоряжением утвержден этот стратегический план, который предусматривает то, что я вам сказал – развитие велосипедного движения и всей инфраструктуры, связанной с ним, в столице. Это распоряжение было принято в 2023 году, и оно содержит стратегический план. И вот в этом году, к концу года, мы сейчас с управлением спорта и туризма занимаемся тем, со всеми заинтересованными структурами, включая частный бизнес, ГАИ, ремоавтодоры, те же гражданские инициативы. Мы сегодня формируем уже стратегический план – краткосрочный на три года и долгосрочный на пять лет. Алена Сырова:

Но через три года, как вы видите, Минск – это будет, я не знаю, город велосипедистов, город самокатчиков, город пешеходов? Кого? Вот с вашей точки зрения. Виктор Гутько:

Смотрите, не должно быть перекосов. Кирилл Казаков, СТВ:

Все должны быть равны. Алена Сырова:

Это не получится. Виктор Гутько:

Абсолютно верно. Никогда этого не получится. Но стремиться к этому надо. И перекосов в ту или иную сторону быть не должно. Город, в первую очередь, должен быть комфортным и удобным. У нас не зря есть программы, которые между собой перекликаются. Мы сейчас, архитекторы, градостроители, мы стремимся создать комфортную среду. Мы об этом очень много говорим, это очень такое модное слово. И эта комфортная среда затрагивает жителей города, гостей города. Комфортная среда. Не важно, ты перемещаешься пешком – тебе должно быть удобно. Ты решил воспользоваться электросамокатом – тебе должно быть комфортно и удобно. Ты решил воспользоваться общественным транспортом – тебе там должно быть комфортно и удобно. Ты решил воспользоваться личным транспортом – тебе тоже должно быть комфортно, удобно. Ты должен иметь место парковки. Да, есть ограничения на въезд в серединную зону. Ты понимаешь, ты даешь себе отчет. Да, я еду в середину. Я должен заплатить за парковку повышенный тариф. Либо я могу стоять на перехватывающей парковке, опуститься в метро, выйти из метро, увидеть стоянку самокатов электрических и велосипедов, выбрать, что мне надо. Если мне надо для прогулки, я на велосипеде. У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД. Где зарегистрировать свое средство передвижения с 1 сентября?

Сергей Кот, директор филиала научно-технического центра «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин»:

Средство персональной мобильности – это устройство, которое развивает скорость до 25 километров в час. Если устройство, пока не будем говорить, что это транспортное средство, развивает скорость свыше 25 километров в час, то оно должно пойти под определенную категорию транспортного средства: L1, L2, L3. С номером, техосмотром и прочими атрибутами любого транспортного средства. А с амуницией, с правами – со всем, что прописано в техническом законодательстве.