Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты
Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.
Частный бизнес готов вкладываться в велоинфраструктуру
Алена Сырова, СТВ:
Каким-то образом вы готовы вкладываться в инфраструктуру?
Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:
Мы готовы рассмотреть какие-то проекты совместно. Есть практика в Российской Федерации, что там участвовали при создании велодорожек, нанесении разметки.
Вот мы с Денисом Владимировичем, с ГАИ активно общаемся. И он сказал: ну, мне нужна будет ваша помощь. Я говорю: какая? Говорит: не хватает у меня бюджета наносить разметку на велодорожки. Я говорю: так отчего вы молчите? Он говорит: как-то не принято, что ГАИ к частникам обращаются, к частному бизнесу, давайте велодорожки наносить.
Мы еще пока не участвуем, мы в следующем году это все заложили. В следующем году мы будем активно принимать участие в разметке велодорожек, обновлении разметки этих вещей.
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Как в Минске создают комфортную среду?
Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Стратегия изложена в документе, я за город Минск сейчас говорю, который называется «Стратегический план обеспечения развития велосипедного движения и инфраструктуры в городе Минске до 2025 года». Данным распоряжением утвержден этот стратегический план, который предусматривает то, что я вам сказал – развитие велосипедного движения и всей инфраструктуры, связанной с ним, в столице.
Это распоряжение было принято в 2023 году, и оно содержит стратегический план. И вот в этом году, к концу года, мы сейчас с управлением спорта и туризма занимаемся тем, со всеми заинтересованными структурами, включая частный бизнес, ГАИ, ремоавтодоры, те же гражданские инициативы. Мы сегодня формируем уже стратегический план – краткосрочный на три года и долгосрочный на пять лет.
Алена Сырова:
Но через три года, как вы видите, Минск – это будет, я не знаю, город велосипедистов, город самокатчиков, город пешеходов? Кого? Вот с вашей точки зрения.
Виктор Гутько:
Смотрите, не должно быть перекосов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Все должны быть равны.
Алена Сырова:
Это не получится.
Виктор Гутько:
Абсолютно верно. Никогда этого не получится. Но стремиться к этому надо. И перекосов в ту или иную сторону быть не должно. Город, в первую очередь, должен быть комфортным и удобным. У нас не зря есть программы, которые между собой перекликаются. Мы сейчас, архитекторы, градостроители, мы стремимся создать комфортную среду. Мы об этом очень много говорим, это очень такое модное слово.
И эта комфортная среда затрагивает жителей города, гостей города. Комфортная среда. Не важно, ты перемещаешься пешком – тебе должно быть удобно. Ты решил воспользоваться электросамокатом – тебе должно быть комфортно и удобно. Ты решил воспользоваться общественным транспортом – тебе там должно быть комфортно и удобно. Ты решил воспользоваться личным транспортом – тебе тоже должно быть комфортно, удобно.
Ты должен иметь место парковки. Да, есть ограничения на въезд в серединную зону. Ты понимаешь, ты даешь себе отчет. Да, я еду в середину. Я должен заплатить за парковку повышенный тариф. Либо я могу стоять на перехватывающей парковке, опуститься в метро, выйти из метро, увидеть стоянку самокатов электрических и велосипедов, выбрать, что мне надо. Если мне надо для прогулки, я на велосипеде.
У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД.
Где зарегистрировать свое средство передвижения с 1 сентября?
Сергей Кот, директор филиала научно-технического центра «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин»:
Средство персональной мобильности – это устройство, которое развивает скорость до 25 километров в час. Если устройство, пока не будем говорить, что это транспортное средство, развивает скорость свыше 25 километров в час, то оно должно пойти под определенную категорию транспортного средства: L1, L2, L3. С номером, техосмотром и прочими атрибутами любого транспортного средства. А с амуницией, с правами – со всем, что прописано в техническом законодательстве.
Кирилл Казаков:
То есть основной параметр – скорость.
Сергей Кот:
Все верно.
Алена Сырова:
Куда везти?
Сергей Кот:
В любую аккредитованную лабораторию. У нас девять лабораторий в стране.
Алена Сырова:
Они где?
Сергей Кот:
В основном все здесь, в Минске.
Алена Сырова:
А, в Минске? Так вам надо расширяться, филиалы, сейчас это будет востребовано.
Сергей Кот:
Госстандарт как регулятор работает над этим вопросом, чтобы в каждом областном центре что-то это было.
Алена Сырова:
Так с первого сентября людям надо будет определяться. Две недели осталось.
Сергей Кот:
Я думаю, Госстандарт справится.
Алена Сырова:
Может, вы как-то будете выезжать на места, или эта работа будет организована?
Кирилл Казаков:
Сколько эта работа будет стоить для человека?
Сергей Кот:
Вопрос, пока этот идет в разработке, пока цену сформировать мы не можем…
Алена Сырова:
У вас две недели осталось.
Сергей Кот:
Мы успеем.
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