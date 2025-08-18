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Новости по тегу #Александр Каледа

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты
18 августа 2025 19:06

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты

Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями
18 августа 2025 17:15

Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями

Самокаты – больной мозоль любого водителя! Замдиректора минского автопарка поблагодарил за изменения в ПДД
18 августа 2025 17:09

Самокаты – больной мозоль любого водителя! Замдиректора минского автопарка поблагодарил за изменения в ПДД

Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании
18 августа 2025 16:34

Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности
17 марта 2025 14:04

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?
26 мая 2023 20:10

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?

Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются
13 апреля 2020 21:10

Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года
09 апреля 2020 15:28

В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года