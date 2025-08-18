Новости по тегу #Александр Каледа

Готов ли бизнес вкладываться в велоинфраструктуру? Как создают комфортную среду для всех в Минске? И что все-таки происходит с регистрацией транспортных средств, которые не подпадают под СПМ? Это и не только обсуждали в ток-шоу «По существу».
«У нас есть целый большой алгоритм. И, исходя из этих метрик, выявляются небезопасные пользователи, которые неоднократно нарушают правила ПДД и правила шеринга».
«Наконец-то они начнут спешиваться и нормально переходить в пешеходные переходы, потому что это создавало много проблем».
«В 2025 году мы надеемся, что уже подойдет к цифре 93%».
Согласно правилам ПДД, максимальная скорость СПМ должна не превышать 25 километров в час, но в многих районах города введены дополнительные ограничения для создания более безопасного режима для всех участников движения.
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