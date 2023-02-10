У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Спасательная станция – место притяжения водолазов, откуда открывается обзор на все Смолевичское водохранилище. Именно отсюда поступают сигналы о бедствиях, а также находится все необходимое оборудование для помощи пострадавшим. Водолаз Станислав Лепешко спасает жизни людей уже на протяжении трех лет.

По образованию – ветврач, после работал в спецназе. Волей случая судьба занесла в ОСВОД, здесь парень и нашел свое место. Сегодня водолаз – один из опытнейших специалистов своего дела, знает каждый уголок спасательной станции от А до Я. «Так еще рано. Лед толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку? Читайте далее.

Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:

Мы находимся на Смолевичской спасательной станции, она состоит из комнаты отдыха, дежурной комнаты, комнаты вахтенного наблюдения, компрессорной комнаты, для принятия пищи (кухни).

В этой комнате находятся костюмы, которые вешаются на вешалки и здесь просыхают. Также в этой комнате у каждого водолаза есть свой шкафчик, где он хранит свое оборудование.

Это комната компрессора. Здесь находится компрессор, с помощью которого мы забиваем баллоны воздухом.

Подсоединяем к баллону. Крепление в наших баллонах выдерживает до 400 бар. Закрываем клапаны на компрессоре. В данный момент надо выравнять давление баллона с давлением камеры компрессора.

Здесь выставляем необходимое давление для баллона и можем запускать. А здесь находится медпункт. Алеся Иванова, корреспондент:

Расскажите, в чем заключается ваша основная обязанность?

Елена Курак, старшая медсестра Смолевичской спасательной станции:

При заступлении на работу все наши сотрудники проходят медицинский осмотр с утра и допускаются к работе, к водолазным спускам. Это первое. Обход станции, чтобы была в хорошем состоянии, чтобы все было чисто, аккуратно. В течение дня мы поддерживаем, если нужно оказать первую медицинскую помощь.

– Чем оснащен ваш медицинский пункт?

– Это сумка неотложной помощи. К сумке прилагаются мешки Амбу, они обязательно должны быть, детский и взрослый. Там находится доска-носилки. Есть лекарства первой неотложной помощи, которые нам нужны.

– Что это за чудо-манекен?

– Манекен Максим. На таком манекене все наши сотрудники проходят практику сердечно-легочной реанимации. Тем более, если каждый год идет переаттестация, все должны уметь оказывать сердечно-легочную реанимацию. Все на нем тренируются. Утонули отец с сыном: стояли на льду, обнявшись. Спасатели рассказали о страшных смертях под водой – подробности.

Станислав Лепешко:

Здесь находится комната вахтенного наблюдения, ведется наблюдение за акваторией. Вот сам вахтенный наблюдатель. Вахтенное наблюдение ведется по два часа, по истечении двух часов меняется на следующего. Также здесь находится мини-спортзал, где в свободное время мы можем делать различные физические упражнения. Алеся Иванова:

Скажите, что вы делаете во время вашего дежурства?

Роман Меркулов, водолаз Смолевичской спасательной станции:

У нас есть бинокль. Мы следим за рыбаками, чтобы не было происшествий на льду. Если вдруг что-то случается – спасательная тревога, все спускаемся вниз, надеваем костюмы, и пошли спасать. Доска – и вперед.

– Сколько сегодня рыбаков навскидку?

– Сейчас 20.

– Вы их считаете?

– Да. Каждые два часа мы считаем, записываем в журнал все, что происходит на станциях.