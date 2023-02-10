У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Спасательная станция – место притяжения водолазов, откуда открывается обзор на все Смолевичское водохранилище. Именно отсюда поступают сигналы о бедствиях, а также находится все необходимое оборудование для помощи пострадавшим. Водолаз Станислав Лепешко спасает жизни людей уже на протяжении трех лет.
По образованию – ветврач, после работал в спецназе. Волей случая судьба занесла в ОСВОД, здесь парень и нашел свое место. Сегодня водолаз – один из опытнейших специалистов своего дела, знает каждый уголок спасательной станции от А до Я.
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Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:
Мы находимся на Смолевичской спасательной станции, она состоит из комнаты отдыха, дежурной комнаты, комнаты вахтенного наблюдения, компрессорной комнаты, для принятия пищи (кухни).
В этой комнате находятся костюмы, которые вешаются на вешалки и здесь просыхают. Также в этой комнате у каждого водолаза есть свой шкафчик, где он хранит свое оборудование.
Это комната компрессора. Здесь находится компрессор, с помощью которого мы забиваем баллоны воздухом.
Подсоединяем к баллону. Крепление в наших баллонах выдерживает до 400 бар. Закрываем клапаны на компрессоре.
В данный момент надо выравнять давление баллона с давлением камеры компрессора.
Здесь выставляем необходимое давление для баллона и можем запускать.
А здесь находится медпункт.
Алеся Иванова, корреспондент:
Расскажите, в чем заключается ваша основная обязанность?
Елена Курак, старшая медсестра Смолевичской спасательной станции:
При заступлении на работу все наши сотрудники проходят медицинский осмотр с утра и допускаются к работе, к водолазным спускам. Это первое. Обход станции, чтобы была в хорошем состоянии, чтобы все было чисто, аккуратно. В течение дня мы поддерживаем, если нужно оказать первую медицинскую помощь.
– Чем оснащен ваш медицинский пункт?
– Это сумка неотложной помощи. К сумке прилагаются мешки Амбу, они обязательно должны быть, детский и взрослый. Там находится доска-носилки. Есть лекарства первой неотложной помощи, которые нам нужны.
– Что это за чудо-манекен?
– Манекен Максим. На таком манекене все наши сотрудники проходят практику сердечно-легочной реанимации. Тем более, если каждый год идет переаттестация, все должны уметь оказывать сердечно-легочную реанимацию. Все на нем тренируются.
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Станислав Лепешко:
Здесь находится комната вахтенного наблюдения, ведется наблюдение за акваторией. Вот сам вахтенный наблюдатель. Вахтенное наблюдение ведется по два часа, по истечении двух часов меняется на следующего. Также здесь находится мини-спортзал, где в свободное время мы можем делать различные физические упражнения.
Алеся Иванова:
Скажите, что вы делаете во время вашего дежурства?
Роман Меркулов, водолаз Смолевичской спасательной станции:
У нас есть бинокль. Мы следим за рыбаками, чтобы не было происшествий на льду. Если вдруг что-то случается – спасательная тревога, все спускаемся вниз, надеваем костюмы, и пошли спасать. Доска – и вперед.
– Сколько сегодня рыбаков навскидку?
– Сейчас 20.
– Вы их считаете?
– Да. Каждые два часа мы считаем, записываем в журнал все, что происходит на станциях.
Станислав Лепешко:
Это дежурная комната. Здесь находится вся необходимая документация для работы спасательной станции.
– А кто это лежит?
– А это у нас спасательная кошка.
– Давно у вас такой житель обитает?
– Два года. Может, даже больше. Ее кто-то, наверное, подкинул.
– Она такая плотненькая. Откормили, наверное.
– У нее трехразовое питание.
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