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Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?

10 февраля 2023 17:20
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Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть необычные развлечения в Беларуси. Я приведу парочку примеров. Фотосафари – пока не слишком популярное у нас развлечение, тем не менее некоторые заповедники предлагают эту услугу посетителем. Это наблюдение в сопровождении специалиста-инспектора за дикими животными в их естественной среде обитания.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Еще есть дайвинг с дельфинами – это возможность не только погрузиться под воду с аквалангом, но и пообщаться с дружелюбными животными.

Алеся Лакина:
У нас в Беларуси есть даже катание на танке. Необычную услугу можно заказать в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Есть возможность покататься и на бронетранспортерах.

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?-4

Юлия Самусенко:
Полет в аэротрубе – мне кажется, все об этом уже развлечении слышали, оно такое достаточно распиаренное. Это как прыжок с парашютом с 4 тысяч метров, но совершенно безопасный. Главное, научиться чувствовать свое тело в потоке этого воздуха.

Алеся Лакина:
Дарья, как вам такие развлечения? Может хотели бы что-то попробовать?

Юлия Самусенко:
Может быть уже пробовали?

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?-7

Дарья Леонович, директор кулинарной школы:
Я вообще не сторонник каких-то жестких, экстремальных мероприятий, поэтому это не ко мне. Я больше за общение, развлечение, которое такое спокойное, но при этом достаточно много доставляет удовольствие всем. Поэтому что-то из экстремального прямо – нет. Эти прыжки вниз головой с какой-то маленькой тарзанкой – это вообще не мое. Я прямо разволновалась, как представила. Нет, я за умеренное веселье. Развлечений хватает.

Юлия Самусенко:
Екатерина, вам как наш перечень? Что-то уже пробовали или планируете попробовать?

Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?-10

Екатерина Стельмак, психолог, регрессолог, проводник гвоздестояния:
Да, я пробовала купание с дельфинами у нас в Минске и в ближайшее время планирую в аэротрубе полетать, прямо в очень ближайшее время.

Это полет души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят – подробнее здесь.

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# Развлечения # общество # Алеся Лакина # Юлия Самусенко # Дарья Леонович # Екатерина Стельмак # Фотофакт

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