Покататься на танке или полетать в аэротрубе. Как белорусам провести досуг, если всё наскучило?

Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть необычные развлечения в Беларуси. Я приведу парочку примеров. Фотосафари – пока не слишком популярное у нас развлечение, тем не менее некоторые заповедники предлагают эту услугу посетителем. Это наблюдение в сопровождении специалиста-инспектора за дикими животными в их естественной среде обитания. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Еще есть дайвинг с дельфинами – это возможность не только погрузиться под воду с аквалангом, но и пообщаться с дружелюбными животными. Алеся Лакина:

У нас в Беларуси есть даже катание на танке. Необычную услугу можно заказать в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Есть возможность покататься и на бронетранспортерах.

Юлия Самусенко:

Полет в аэротрубе – мне кажется, все об этом уже развлечении слышали, оно такое достаточно распиаренное. Это как прыжок с парашютом с 4 тысяч метров, но совершенно безопасный. Главное, научиться чувствовать свое тело в потоке этого воздуха. Алеся Лакина:

Дарья, как вам такие развлечения? Может хотели бы что-то попробовать? Юлия Самусенко:

Может быть уже пробовали?

Дарья Леонович, директор кулинарной школы:

Я вообще не сторонник каких-то жестких, экстремальных мероприятий, поэтому это не ко мне. Я больше за общение, развлечение, которое такое спокойное, но при этом достаточно много доставляет удовольствие всем. Поэтому что-то из экстремального прямо – нет. Эти прыжки вниз головой с какой-то маленькой тарзанкой – это вообще не мое. Я прямо разволновалась, как представила. Нет, я за умеренное веселье. Развлечений хватает. Юлия Самусенко:

Екатерина, вам как наш перечень? Что-то уже пробовали или планируете попробовать?