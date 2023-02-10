Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Алеся Иванова, корреспондент:

Расскажите, в каких случаях нужно использовать баллон? Я так понимаю, вы не всегда берете его с собой.

Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:

Он находится всегда с собой, но мы используем его уже в тот момент, когда необходимо погрузиться под воду. А так его не используют в других случаях.

– То есть когда вы отправляетесь непосредственно на поиски?

– На поиски, когда человек утонул. В этот момент мы погружаемся.

– Насколько часто вы его используете?

– Все зависит от периода года и от сезонов. В летний сезон часто бывает из-за того, что люди отдыхают, выпьют, неподрассчитают силы, попытаются озеро переплыть или реку и тонут. В зимний период, когда лед только становится, тоже часто используется в связи с тем, что рыбаки идут. Как только успела встать корка льда, они сразу идут на лед при учете, что лед совсем тонкий и не выдерживает вес человека. А у нас люди считают, что это произойдет с кем-то другим, но не с ним.

– Сколько весит такой баллон?

– Без заправленного воздуха он 18 килограммов. С воздухом – до 24. Это жилет BCD со спинкой – компенсатор плавучести. На нем необходимые крепления под баллон.