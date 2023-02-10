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Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку

10 февраля 2023 15:44
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Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Алеся Иванова, корреспондент:  
Расскажите, в каких случаях нужно использовать баллон? Я так понимаю, вы не всегда берете его с собой.  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку-1

Станислав Лепешко, водолаз Смолевичской спасательной станции:  
Он находится всегда с собой, но мы используем его уже в тот момент, когда необходимо погрузиться под воду. А так его не используют в других случаях.  
– То есть когда вы отправляетесь непосредственно на поиски?  
– На поиски, когда человек утонул. В этот момент мы погружаемся.  
– Насколько часто вы его используете?  
– Все зависит от периода года и от сезонов. В летний сезон часто бывает из-за того, что люди отдыхают, выпьют, неподрассчитают силы, попытаются озеро переплыть или реку и тонут. В зимний период, когда лед только становится, тоже часто используется в связи с тем, что рыбаки идут. Как только успела встать корка льда, они сразу идут на лед при учете, что лед совсем тонкий и не выдерживает вес человека. А у нас люди считают, что это произойдет с кем-то другим, но не с ним.  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку-4

– Сколько весит такой баллон?  
– Без заправленного воздуха он 18 килограммов. С воздухом – до 24.  

Это жилет BCD со спинкой – компенсатор плавучести. На нем необходимые крепления под баллон.  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку-7

– Я смогу выдержать такой вес?  
– Да. 
– Давайте попробуем.  
– Жилет надевается с баллоном.  
– Ой, очень тяжело! Я прямо сейчас сломаю спину. Снимайте быстрее!  

Баллон на 20 кг и грузы для погружения на глубину. Корреспондент СТВ примерила спасательную экипировку-10

А это грузы, которые мы используем для погружения. Человек легче, чем вода. Ты не погрузишься без грузов. Используем их, чтобы попасть на глубину. Это плечевые.  

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# Спасение # общество # Алеся Иванова # Станислав Лепешко # Фотофакт

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