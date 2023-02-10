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«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?

10 февраля 2023 15:16
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Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-1

На первый взгляд, даже самый прочный лед может дать глубокую трещину, причем в самых неожиданных местах. Чаще всего причинами становятся подводные ключи, разная глубина водоема, промоины из-за лунок, а также грязная поверхность льда. Но даже эти, казалось бы, весомые факторы не убеждают рыбаков остаться дома или хотя бы взять с собой спасательный жилет.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-4

На Смолевичском водохранилище даже в будний день желающих поудить свыше 20 человек. А на вопрос, есть ли с собой хоть какие-то спасательные средства, все как один оправдываются: да, но с собой не брал.  

Утонули отец с сыном: стояли на льду, обнявшись. Спасатели рассказали о страшных смертях под водой – подробности.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-7

– Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас спасательный жилет.  
– Честно сказать?  
– Да.  
– Есть. Вот стоит машина, он в машине.  
– А какие-то предметы, которые вам помогут, в случае чего, выбраться? Зацепы, веревка. Что-нибудь есть с собой?  
– В машине есть. И жилет лежит, и веревка.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-10

– Чем занимаетесь?  
– Рыбу ловлю.  
– А жилет спасательный есть у вас?  
– С собой нет. 
– Почему?  
– Так еще рано. Лед толстый.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-13

– Какие-то спасательные приборы с собой есть? Вдруг товарищу нужно помочь.  
– Товарищу плащ могу кинуть.  

Тем не менее чуть ли не у каждого второго рыбака в багаже найдется, скажем так, не очень приятная, а то и поучительная история из практики. Но даже такой «красный сигнал» для многих не повод задуматься.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-16

Знакомый в этом году осенью на Браславщине. На лодке вдвоем были. Лодка перевернулась, и утонул.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-19

По словам специалистов, у проблемы есть только одно решение – рассказывать о безопасности с самого раннего возраста, начиная с детсада. Кроме того, регулярно беседовать с самими рыбаками.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-22

– Сами почитаете, сами посмотрите. И товарищу. Вы же, наверное, на ночь остаетесь?  
– Да.  
– Тем более.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-25

Мы напоминаем рыбакам о правилах поведения на льду, о спасательных предметах, которые нужно брать с собой, и раздаем листовки.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-28

Евгений Шалухо, первый заместитель начальника Вилейского РОЧС:  
Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, доводится информация о том, как выходить на лед, что делать в случаях, когда ты провалился, а также о действиях при нахождении на льду, что можно, что нельзя. В основном даем рекомендации, ту же наглядно-изобразительную продукцию. Предлагаем всем сегодня надевать спасательные жилеты.  

«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?-31

И пусть кажется, что до этих людей уже не достучаться, некоторые все же начинают прислушиваться. По словам вилейских спасателей, 40 % рыбаков начали надевать жилеты. А там, гляди, и другие возьмут за правило.  

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# Правила безопасности # общество # Евгений Шалухо # Алеся Иванова # Фотофакт

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