«Так ещё рано. Лёд толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку?

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На первый взгляд, даже самый прочный лед может дать глубокую трещину, причем в самых неожиданных местах. Чаще всего причинами становятся подводные ключи, разная глубина водоема, промоины из-за лунок, а также грязная поверхность льда. Но даже эти, казалось бы, весомые факторы не убеждают рыбаков остаться дома или хотя бы взять с собой спасательный жилет.

На Смолевичском водохранилище даже в будний день желающих поудить свыше 20 человек. А на вопрос, есть ли с собой хоть какие-то спасательные средства, все как один оправдываются: да, но с собой не брал. Утонули отец с сыном: стояли на льду, обнявшись. Спасатели рассказали о страшных смертях под водой – подробности.

– Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас спасательный жилет.

– Честно сказать?

– Да.

– Есть. Вот стоит машина, он в машине.

– А какие-то предметы, которые вам помогут, в случае чего, выбраться? Зацепы, веревка. Что-нибудь есть с собой?

– В машине есть. И жилет лежит, и веревка.

– Чем занимаетесь?

– Рыбу ловлю.

– А жилет спасательный есть у вас?

– С собой нет.

– Почему?

– Так еще рано. Лед толстый.

– Какие-то спасательные приборы с собой есть? Вдруг товарищу нужно помочь.

– Товарищу плащ могу кинуть.



Тем не менее чуть ли не у каждого второго рыбака в багаже найдется, скажем так, не очень приятная, а то и поучительная история из практики. Но даже такой «красный сигнал» для многих не повод задуматься.

Знакомый в этом году осенью на Браславщине. На лодке вдвоем были. Лодка перевернулась, и утонул.

По словам специалистов, у проблемы есть только одно решение – рассказывать о безопасности с самого раннего возраста, начиная с детсада. Кроме того, регулярно беседовать с самими рыбаками.

– Сами почитаете, сами посмотрите. И товарищу. Вы же, наверное, на ночь остаетесь?

– Да.

– Тем более.

Мы напоминаем рыбакам о правилах поведения на льду, о спасательных предметах, которые нужно брать с собой, и раздаем листовки.

Евгений Шалухо, первый заместитель начальника Вилейского РОЧС:

Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, доводится информация о том, как выходить на лед, что делать в случаях, когда ты провалился, а также о действиях при нахождении на льду, что можно, что нельзя. В основном даем рекомендации, ту же наглядно-изобразительную продукцию. Предлагаем всем сегодня надевать спасательные жилеты.