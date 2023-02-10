Евгений Пустовой: Польша показала себя. Люди бежали в демократию, а попали в концлагерь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Есть возможность вернуться на родину, покаяться, исправиться. Что значит покаяться и исправиться? Больше так не делать. Если окажемся в такой же ситуации, а любая электоральная кампания нас будет спускать в эту ситуацию, потому что по-другому Запад не умеет, они уже показали, что все их ракеты, «Леопарды» и все остальное не может сломить силу России, Drang nach Osten не получится военным путем. Только хитростью, только стрельбой по спинам, только инфернальными технологиями, поэтому будут опять ставить на внутренний мятеж. Они очень хорошо на этом заработали, накачали мускулы, десятки стран уже повержены, испытали этот яростный коктейль цветной революции.
Евгений Пустовой:
Теперь Польша показала себя. Польша – это демократия, люди бежали в демократию, а попали в концлагерь. Чем Польша современная отличается от концлагеря в Березе-Картузской, который был создан при Польше Пилсудского. Тогда всех несогласных согнали, гнобили, убивали. Говорят, что одни из первых концлагерей появились в Польше. А сейчас просто закрыли возможность людям, которые наелись польского хлеба, наработались, побыли в статусе украинских заробитчан, вернуться к своим семьям, к родителям, к детям, к себе вернуться. Им закрыли этот шлюз, эту возможность. О чем это говорит? Что люди хотят вернуться. И о том, какая демократия на Западе.
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