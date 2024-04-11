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«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?

11 апреля 2024 10:17
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Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Собачка чувствует настроение хозяина»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы верите в то, что собаки могут лечить людей?

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-1

Андрей Кашицкий, владелец овчарки:
Конечно. Собачка чувствует настроение хозяина. Когда он в гневе, когда у него плохое настроение, когда он рад, доволен чем-то, собачка это чувствует, они это понимают.

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-4

Андрей Кашицкий:
Например, когда мне грустно или я не хочу никого видеть, он ко мне подходит, ляжет так тихонечко.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Хозяин, я с тобой.

Андрей Кашицкий:
Да. Либо когда он играть хочет, а я не хочу ничего вообще, он так за руку меня берет, прикусывает и тянет к себе. Собачки это чувствуют.

Алеся Лакина:
У вас поднимается настроение?

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-7

Андрей Кашицкий:
Безусловно. Как ему можно отказать? Вы посмотрите на него, какой красавец.

«Работает по розыску, задержанию преступников и поиску взрывчатых веществ»

Михаил Свито:
Как он у вас появился? Такая крутая порода.

Андрей Кашицкий:
После срочной службы в пограничных войсках я устроился в МВД. Я приобрел его, мы с ним начали ездить и учиться. Он работает по розыску, задержанию преступников и поиску взрывчатых веществ.

Алеся Лакина:
Очень интересно, расскажите, как проходит обычный день Брикса?

Андрей Кашицкий:
Сейчас уже он отдыхает. Когда я работал, это учеба. По учебным центрам ездили, много где мы катались.

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-10

Михаил Свито:
Как он контактирует с посторонними людьми?

Андрей Кашицкий:
Прекрасно.

Михаил Свито:
Агрессии нет такой особой у него?

Андрей Кашицкий:
Если не даешь никаких команд, шикарно все будет. Он всех любит, ко всем относится очень хорошо, даже к кошкам.

Михаил Свито:
Это его стандартный размер, то есть он больше уже не вырастет?

Андрей Кашицкий:
Да, 40 килограмм вес у него.

Стараемся кормить натуральными продуктами

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-13

Алеся Лакина:
Андрей, что вам лично пришлось изменить в образе жизни с появлением такого друга?

Андрей Кашицкий:
В общем-то, ничего. Я активный очень, и мы с ним постоянно гуляем везде, летом купаемся.

Алеся Лакина:
Что он любит?

Андрей Кашицкий:
Купаться любит очень.

Алеся Лакина:
Зимой что делаете?

Андрей Кашицкий:
Зимой в снегу купается, снег очень любит сильно.

Михаил Свито:
Я так понимаю, он все команды четко знает, выполняет? Вы как-то воспитывали его?

Андрей Кашицкий:
Конечно. Это очень сложный и долгий труд – два года учебок. То же самое на розыск. Это самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности по следам, допустим, бежавшего преступника. Допустим, убежал человек, часа через два ты ставишь собаку на след.

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?-16

Михаил Свито:
Какая кормежка ему нужна, он же много ест?

Андрей Кашицкий:
Конечно. Мы стараемся его кормить более натуральными продуктами. Не кормом, а именно каша, кости, мясо.

Михаил Свито:
Кусок мяса ему даете, и кости тоже ест?

Андрей Кашицкий:
Кости он любит очень.

Михаил Свито:
Сколько ему лет?

Андрей Кашицкий:
Шесть лет ему.

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# Собаки # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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