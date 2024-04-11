«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Собачка чувствует настроение хозяина» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы верите в то, что собаки могут лечить людей?

Андрей Кашицкий, владелец овчарки:

Конечно. Собачка чувствует настроение хозяина. Когда он в гневе, когда у него плохое настроение, когда он рад, доволен чем-то, собачка это чувствует, они это понимают.

Андрей Кашицкий:

Например, когда мне грустно или я не хочу никого видеть, он ко мне подходит, ляжет так тихонечко. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Хозяин, я с тобой. Андрей Кашицкий:

Да. Либо когда он играть хочет, а я не хочу ничего вообще, он так за руку меня берет, прикусывает и тянет к себе. Собачки это чувствуют. Алеся Лакина:

У вас поднимается настроение?

Андрей Кашицкий:

Безусловно. Как ему можно отказать? Вы посмотрите на него, какой красавец. «Работает по розыску, задержанию преступников и поиску взрывчатых веществ» Михаил Свито:

Как он у вас появился? Такая крутая порода. Андрей Кашицкий:

После срочной службы в пограничных войсках я устроился в МВД. Я приобрел его, мы с ним начали ездить и учиться. Он работает по розыску, задержанию преступников и поиску взрывчатых веществ. Алеся Лакина:

Очень интересно, расскажите, как проходит обычный день Брикса? Андрей Кашицкий:

Сейчас уже он отдыхает. Когда я работал, это учеба. По учебным центрам ездили, много где мы катались.

Михаил Свито:

Как он контактирует с посторонними людьми? Андрей Кашицкий:

Прекрасно. Михаил Свито:

Агрессии нет такой особой у него? Андрей Кашицкий:

Если не даешь никаких команд, шикарно все будет. Он всех любит, ко всем относится очень хорошо, даже к кошкам. Михаил Свито:

Это его стандартный размер, то есть он больше уже не вырастет? Андрей Кашицкий:

Да, 40 килограмм вес у него. Стараемся кормить натуральными продуктами