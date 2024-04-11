Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле

В Гомеле сотрудники уголовного розыска раскрыли одно из громких преступлений, совершенных ровно 22 года назад. Тогда был убит работник таможни. Установить и привлечь к ответственности виновных в то время не удалось. И только теперь доподлинно стали известны все обстоятельства совершения преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Мельник, заместитель начальника УУР УВД Гомельского облисполкома:

В апреле 2002 года вблизи путепровода в Гомеле был обнаружен труп 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть преступление не удалось. Однако работа в этом направлении не прекращалась. Недавно на след подозреваемого вышли сотрудники управления уголовного розыска Гомельщины совместно с коллегами из Центрального РУВД областного центра.

Установлено: убийство мужчины, который работал на таможне, связан с его отказом от сотрудничества с представителями криминального мира. В этот день на пути домой с целью расправы его поджидали преступники. Один из них нанес жертве более 10 ударов молотком. Оперативники выяснили: основной фигурант, ныне 60-летний мужчина, который в настоящее время отбывает наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений.