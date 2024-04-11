Прямой эфир

Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле

11 апреля 2024 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гомеле сотрудники уголовного розыска раскрыли одно из громких преступлений, совершенных ровно 22 года назад. Тогда был убит работник таможни. Установить и привлечь к ответственности виновных в то время не удалось. И только теперь доподлинно стали известны все обстоятельства совершения преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле-1

Геннадий Мельник, заместитель начальника УУР УВД Гомельского облисполкома:
В апреле 2002 года вблизи путепровода в Гомеле был обнаружен труп 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть преступление не удалось. Однако работа в этом направлении не прекращалась. Недавно на след подозреваемого вышли сотрудники управления уголовного розыска Гомельщины совместно с коллегами из Центрального РУВД областного центра.

Установлено: убийство мужчины, который работал на таможне, связан с его отказом от сотрудничества с представителями криминального мира. В этот день на пути домой с целью расправы его поджидали преступники. Один из них нанес жертве более 10 ударов молотком. Оперативники выяснили: основной фигурант, ныне 60-летний мужчина, который в настоящее время отбывает наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений.

Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле-4

Сейчас правоохранители проводят дополнительный комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

# Убийство # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»
11 апреля 2024 07:55

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей
11 апреля 2024 07:41

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям
11 апреля 2024 07:16

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям

I Белорусский географический конгресс стартовал в БГУ
11 апреля 2024 07:06

I Белорусский географический конгресс стартовал в БГУ

Марину Василевскую встретили на Родине
11 апреля 2024 06:31

Марину Василевскую встретили на Родине

«Прошла путь в 15 лет». Легко ли завести собаку особо опасной породы?
10 апреля 2024 20:44

«Прошла путь в 15 лет». Легко ли завести собаку особо опасной породы?

Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе
10 апреля 2024 20:20

Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе

Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?
10 апреля 2024 20:19

Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?

«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?
10 апреля 2024 20:17

«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?

Петровский: сегодня граница между Беларусью и ЕС, НАТО – это линия двух разных миров
10 апреля 2024 19:59

Петровский: сегодня граница между Беларусью и ЕС, НАТО – это линия двух разных миров

Петровский: государство должно ориентироваться на простого человека
10 апреля 2024 19:39

Петровский: государство должно ориентироваться на простого человека

Петровский: мы начинаем забывать смысл Всебелорусского народного собрания. Это наше вече
10 апреля 2024 19:35

Петровский: мы начинаем забывать смысл Всебелорусского народного собрания. Это наше вече