Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН

Космос наш! Полет на МКС первого космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской завершился успешно. В историю нашей страны вписана еще одна славная страница, которой мы можем гордиться и которой будут восхищаться наши потомки. В преддверии Дня космонавтики мы поговорили об этом историческом событии с гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Казачок, ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси. Что значит полет Марины Василевской для Беларуси? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Что значит этот полет для всей нашей страны?

Ирина Казачок, ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси:

Я очень рада, что Беларусь стала участницей космических полетов, когда гражданин Республики Беларусь покорил космическое пространство. Это историческое событие для нашей страны, важное, мы открываем для себя новое направление в космической отрасли Республики Беларусь. Мы горды за нашу Беларусь, что мы смогли это сделать, смогли покорить наше космическое пространство, как когда-то впервые Юрий Гагарин отправился в космическое пространство, поэтому этот полет для нас очень значим. Как будет развиваться наука после полета? Александра Каштанова, ведущая:

В чем достижение для науки? Ирина Казачок:

Наш белорусский космонавт отправился на МКС вместе с научной программой космонавта. В нее входили семь космических экспериментов и целевых работ, пять из которых научно-прикладные и две образовательные. Что входило в пять научно-прикладных – это изучение микроорганизмов, физиологического состояния, дистанционного зондирования земли некоторых аспектов. Самое важное – это образовательные лекции для нашего подрастающего поколения. Как отбирались бактерии для исследований? Екатерина Яцкевич:

Расскажите подробнее про закваску. В чем особенность этих бактерий, которые полетели в космос? Что с ними сейчас будут делать?

Ирина Казачок:

Это изучение бактерий, микроорганизмов, которые в рамках этой работы были направлены на МКС. Белорусский космонавт извлек из термостатов и поместил в определенные условия космические, наблюдал некоторое время. По итогам этих работ будут определены наиболее стойкие бактерии и микроорганизмы, которые в последующем будут использованы на Земле в научно-прикладных исследованиях. Будут использоваться для исследований, которые касаются питания космонавтов. Будет ли выставка фотографий из космоса? Александра Каштанова:

Мы знаем, что Марина делала еще фотографии. Ждать ли нам выставку? Ирина Казачок:

Да, Марина говорила о том, что все будет снимать. Сегодня мы такими снимками не располагаем, но, как только закончится этап реабилитации, мы обязательно возьмем эту тему в широкие массы и посмотрим, что у Марины получилось из этого. Наиболее достойные снимки покажем белорусам.