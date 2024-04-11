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Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН

11 апреля 2024 09:03
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Космос наш! Полет на МКС первого космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской завершился успешно. В историю нашей страны вписана еще одна славная страница, которой мы можем гордиться и которой будут восхищаться наши потомки. В преддверии Дня космонавтики мы поговорили об этом историческом событии с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Казачок, ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси.

Что значит полет Марины Василевской для Беларуси?

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что значит этот полет для всей нашей страны?

Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН-1

Ирина Казачок, ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси:
Я очень рада, что Беларусь стала участницей космических полетов, когда гражданин Республики Беларусь покорил космическое пространство. Это историческое событие для нашей страны, важное, мы открываем для себя новое направление в космической отрасли Республики Беларусь. Мы горды за нашу Беларусь, что мы смогли это сделать, смогли покорить наше космическое пространство, как когда-то впервые Юрий Гагарин отправился в космическое пространство, поэтому этот полет для нас очень значим.

Как будет развиваться наука после полета?

Александра Каштанова, ведущая:
В чем достижение для науки?

Ирина Казачок:
Наш белорусский космонавт отправился на МКС вместе с научной программой космонавта. В нее входили семь космических экспериментов и целевых работ, пять из которых научно-прикладные и две образовательные. Что входило в пять научно-прикладных – это изучение микроорганизмов, физиологического состояния, дистанционного зондирования земли некоторых аспектов. Самое важное – это образовательные лекции для нашего подрастающего поколения.

Как отбирались бактерии для исследований?

Екатерина Яцкевич:
Расскажите подробнее про закваску. В чем особенность этих бактерий, которые полетели в космос? Что с ними сейчас будут делать?

Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН-4

Ирина Казачок:
Это изучение бактерий, микроорганизмов, которые в рамках этой работы были направлены на МКС. Белорусский космонавт извлек из термостатов и поместил в определенные условия космические, наблюдал некоторое время. По итогам этих работ будут определены наиболее стойкие бактерии и микроорганизмы, которые в последующем будут использованы на Земле в научно-прикладных исследованиях. Будут использоваться для исследований, которые касаются питания космонавтов.

Будет ли выставка фотографий из космоса?

Александра Каштанова:
Мы знаем, что Марина делала еще фотографии. Ждать ли нам выставку?

Ирина Казачок:
Да, Марина говорила о том, что все будет снимать. Сегодня мы такими снимками не располагаем, но, как только закончится этап реабилитации, мы обязательно возьмем эту тему в широкие массы и посмотрим, что у Марины получилось из этого. Наиболее достойные снимки покажем белорусам.

Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН-7

Об Анастасии Ленковой

Александр Меженный, ведущий:
Что с Анастасией Ленковой? Какие планы на второго нашего космонавта?

Ирина Казачок:
Анастасия Ленкова уже вернулась в Беларусь. У нее сейчас тоже этап реабилитации, она восстанавливается после длительной подготовки. Опыт, который она получила, будет использоваться на дальнюю перспективу.

Подробности в видео.

# Белорусские космонавты # общество # Ирина Казачок # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный

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