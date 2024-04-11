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Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»

11 апреля 2024 07:55
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Страна тепло встречает первую женщину-космонавта суверенной Беларуси! Марина Василевская вернулась на Родину. Специальный рейс приземлился в Национальном аэропорту Минск утром 11 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»-1

Добро пожаловать домой!

Марину Василевскую встретили на Родине.

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»-4

У трапа главную героиню дня с цветами и улыбками встречали родственники и друзья, а также представители научного сообщества Беларуси. Полет на МКС стал, без преувеличения, огромным шагом в развитии белорусской космонавтики. Сама Марина, ступив на родную землю, не скрывала эмоций. Полет в космос посвящаю нашему народу, нашей Беларуси, – сказала Василевская, сойдя с трапа самолета.

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»-7

Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:
Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь. С борта воздушного судна в иллюминатор я наблюдала прекрасную нашу Землю. Конечно, это намного масштабнее и прекраснее смотрится из космоса. Но из иллюминатора самолета также было очень красиво наблюдать за нашими красивыми полями, за уже зелеными прекрасными широтами, лесами. В общем, я очень счастлива, благодарю вас за поддержку, за такой прием. Мне очень приятно, очень много эмоций, счастлива. И очень хочется, чтобы сегодня так же продолжался этот день, как он и начался!

Марина Василевская и Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий вернулись из орбитального полета 6 апреля. Их космическая экспедиция продлилась 14 суток, 12 из которых они провели на Международной космической станции. На МКС Марина Василевская выполняла обширную научную программу, а за ее ответственной миссией наблюдали миллионы белорусов.

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»-10

Виктория Фидрус, бортпроводник «Белавиа»:
Я ей желала, чтобы она не спешила возвращаться, потому что это уникальная возможность: насмотреться на нашу планету. И понимание того, насколько ценен этот опыт, им нужно было полностью вдохновиться, впечатлиться и максимально насладиться.

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»-13

После возвращения из космоса наша Марина Василевская проходит реабилитацию в Звездном Городке в Подмосковье. Уже сегодня она вернется туда для ее продолжения.

Ну а прямо из Национального аэропорта Минск Марина Василевская направилась во Дворец Независимости. Как прошла ее встреча с главой нашего государства, расскажем в следующих выпусках.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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