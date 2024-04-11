Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»

Страна тепло встречает первую женщину-космонавта суверенной Беларуси! Марина Василевская вернулась на Родину. Специальный рейс приземлился в Национальном аэропорту Минск утром 11 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна тепло встречает первую женщину-космонавта суверенной Беларуси! Марина Василевская вернулась на Родину. Специальный рейс приземлился в Национальном аэропорту Минск утром 11 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добро пожаловать домой!
Марину Василевскую встретили на Родине.
У трапа главную героиню дня с цветами и улыбками встречали родственники и друзья, а также представители научного сообщества Беларуси. Полет на МКС стал, без преувеличения, огромным шагом в развитии белорусской космонавтики. Сама Марина, ступив на родную землю, не скрывала эмоций. Полет в космос посвящаю нашему народу, нашей Беларуси, – сказала Василевская, сойдя с трапа самолета.
Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:
Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь. С борта воздушного судна в иллюминатор я наблюдала прекрасную нашу Землю. Конечно, это намного масштабнее и прекраснее смотрится из космоса. Но из иллюминатора самолета также было очень красиво наблюдать за нашими красивыми полями, за уже зелеными прекрасными широтами, лесами. В общем, я очень счастлива, благодарю вас за поддержку, за такой прием. Мне очень приятно, очень много эмоций, счастлива. И очень хочется, чтобы сегодня так же продолжался этот день, как он и начался!
Марина Василевская и Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий вернулись из орбитального полета 6 апреля. Их космическая экспедиция продлилась 14 суток, 12 из которых они провели на Международной космической станции. На МКС Марина Василевская выполняла обширную научную программу, а за ее ответственной миссией наблюдали миллионы белорусов.
Виктория Фидрус, бортпроводник «Белавиа»:
Я ей желала, чтобы она не спешила возвращаться, потому что это уникальная возможность: насмотреться на нашу планету. И понимание того, насколько ценен этот опыт, им нужно было полностью вдохновиться, впечатлиться и максимально насладиться.
После возвращения из космоса наша Марина Василевская проходит реабилитацию в Звездном Городке в Подмосковье. Уже сегодня она вернется туда для ее продолжения.
Ну а прямо из Национального аэропорта Минск Марина Василевская направилась во Дворец Независимости. Как прошла ее встреча с главой нашего государства, расскажем в следующих выпусках.