Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»

У трапа главную героиню дня с цветами и улыбками встречали родственники и друзья, а также представители научного сообщества Беларуси. Полет на МКС стал, без преувеличения, огромным шагом в развитии белорусской космонавтики. Сама Марина, ступив на родную землю, не скрывала эмоций. Полет в космос посвящаю нашему народу, нашей Беларуси, – сказала Василевская, сойдя с трапа самолета.

Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:

Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь. С борта воздушного судна в иллюминатор я наблюдала прекрасную нашу Землю. Конечно, это намного масштабнее и прекраснее смотрится из космоса. Но из иллюминатора самолета также было очень красиво наблюдать за нашими красивыми полями, за уже зелеными прекрасными широтами, лесами. В общем, я очень счастлива, благодарю вас за поддержку, за такой прием. Мне очень приятно, очень много эмоций, счастлива. И очень хочется, чтобы сегодня так же продолжался этот день, как он и начался!

Марина Василевская и Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий вернулись из орбитального полета 6 апреля. Их космическая экспедиция продлилась 14 суток, 12 из которых они провели на Международной космической станции. На МКС Марина Василевская выполняла обширную научную программу, а за ее ответственной миссией наблюдали миллионы белорусов.