«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Коновалова, учитель-дефектолог, канистерапевт:

У нас, например, есть Герда – алабай. Все удивляются, но на самом деле это шикарная порода для канистерапии. Очень выдержанная собака с железной психикой, которая очень чувствует, как нужно себя вести. Она собака-пастух, обстановку держит в своем поле зрения, но эта собака очень чувствует ребенка. Если можно быть игривым, собака становится игривая. Если нужно лежать тихонько, она будет лежать тихонько.

Алеся Лакина:

То есть без команд просто считывает с человека?

Наталья Коновалова:

Конечно же, присутствие кинолога обязательно. Без кинолога, человека, который контролирует это животное, я бы не рискнула работать с такими большими животными – все-таки это собаки. Дело в том, что работа происходит от ребенка. Если у ребенка есть какие-то нарушения, мы включаем в коррекционную работу занятия и упражнения с собаками. По сути своей, все то же, что мы делаем на занятии с детьми без животного, можем делать с животным, но это веселее, интереснее и продуктивнее.