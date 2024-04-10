Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Где у нас в Минске можно воспользоваться такой услугой, как дельфинотерапия?
Алеся Титова, арт-директор Минского дельфинария:
Только в одном месте – в Минском дельфинарии. В Минском дельфинарии можно не только увидеть дельфина вблизи. Это такое экзотическое животное, мы можем наблюдать за ним в открытом море. В Минском дельфинарии помимо того, что можно на него посмотреть, приблизиться к нему, даже погладить, поплавать с ним. Также можно пройти особенное занятие – дельфинотерапию.
Что такое дельфинотерапия? Это метод коррекции и оздоровления деток с различными нарушениями психоэмоциональной сферы. Показаний много – это синдром Дауна, синдром Аспергера, аутизм, детский церебральный паралич, различные речевые, психические задержки, синдром дефицита внимания и двигательной активности, посттравматические стрессовые расстройства. Даже здоровым людям показана дельфинотерапия как способ релаксации, расслабления, отдыха и получения очень ярких впечатлений.
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