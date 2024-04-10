Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Где у нас в Минске можно воспользоваться такой услугой, как дельфинотерапия?