Работаем с тяжёлыми нарушениями развития. Что такое канистерапия?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Коновалова, учитель-дефектолог, канистерапевт:

Канистерапия – терапия с собаками. Учатся этому пока что не в Беларуси, к сожалению. В нашем центре тоже мы проводим канистерапию, у нас есть шесть собак. Для этого нужен не только учитель-дефектолог, обязательно нужен кинолог. Сеанс проходит с двумя специалистами и ребенком. На самом деле, получаем удовольствие и мы, канистерапия и у педагогов. Сколько бы я ни работала, вам честно скажу, что каждый раз у меня канистерапия.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Пациенты получают от канистерапии результаты?

Наталья Коновалова:

Да, мы работаем с детьми с аутизмом, другими тяжелыми нарушениями развития. Работа определенная, немалое количество времени с ребенком – достигаются определенные успехи, но когда мы добавляем еще канистерапию, то результат просто умножаем на два.