Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица собрала глав государств сразу двух межстрановых объединений – ЕАЭС и СНГ. В центре внимания и нюансы отношений двух самых надежных партнеров – Беларуси и России.

Общие рынки энергоносителей и транспорта, промышленная и научная кооперация, устранение барьеров в торговле, совместная борьба с современными вызовами и угрозами. Эти и многие другие важнейшие темы красной нитью связали переговоры, казалось бы, в таких разных по масштабу форматах. Примечательно, что в решении многих из этих насущных проблем свое веское слово в будущем предстоит сказать именно нашей стране. Весь 2020 год вести Евразийский экономический союз предстоит Беларуси. Перед Минском стоит сложная задача – из площадки для геополитических игр превратить евразийское пространство действительно в центр большого партнерства.

Впрочем, сегодня говорили не только о проблемах, но и достижениях. В частности, прогресс в двусторонних отношениях с Россией наш Президент назвал колоссальным. Подробности в видеоматериале.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Кортеж нашего Президента подъехал к месту саммита хоть в сопровождении, но по правилам. Чтобы не пересекать разделительную полосу, пришлось разворачиваться: интеграция – это направление с двухсторонним движением. Высший Евразийский совет и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России прошла в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно первый президент России и белорусский лидер и создавали Союзное государство. Будущее интеграции (значит, тесное экономическое сотрудничество) главы государств обсуждали в зале присутствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда. Мы очень многое сделали в экономике. Вы назвали главную цифру, которая заключается в товарообороте, но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб (они очень в контакте работают). Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, у нас единая таможня (в данном случае на западе). 110 миллионов тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток через Беларусь – это работает единая таможня. Единые границы, единая противовоздушная оборона. Единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении. Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью, мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов, с россиянами, по поводу перевозок авиатранспортом: наши аэропорты в Москве, Минске, и не только в Москве, работают очень эффективно. И даже с нашими областями работают неплохо.

За встречей наблюдали во многих странах. Именно Союзное государство является маяком для Евразийского экономического союза. Более близких связей у России с другими государствами просто нет. Владимир Путин: многое не сделано в рамках этого договора, но результаты работы в рамках документа значительные Спорные моменты понятны без слов. Равные условия в Москве называют льготами. Но 20 декабря главы государств все-таки провели калькуляцию достижений. Из последних примеров – «Белоруснефть» вновь занялась разработками российских месторождений.

Александр Лукашенко:

Наша компания «Белоруснефть», я уже вам говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги, не только реанимирует старые месторождения. Технологии есть такие, это еще с советских времен компания. Она уже добывает нефть в Российской Федерации в содружестве с другими компаниями, то есть колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре – представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот так называемый и совместную производственную кооперацию. Поэтому, в принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или с Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать.

Кто точно не мог разбежаться, так это журналисты в своих текстах. Все ждали новостей, которые принес министр экономического развития России Максим Орешкин. Группе Крутого-Орешкина удалось решить несколько спорных вопросов, но вот основные оказались не по зубам. Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости Бочаров Ручей, город на Неве… В течение ближайшего времени – снова переговоры? Ответа на этот вопрос журналисты не услышали.

Евгений Пустовой:

После обсуждения союзной интеграции – к делам ЕАЭС, тем более повестки дня похожи, это создание единых рынков и промышленной кооперации. В общем, «пятерка» пока не дорабатывает на «отлично». Исправлять «оценки» предстоит Беларуси (мы председательствуем в 2020 году) и Михаилу Мясниковичу (он избран главой Коллегии Евразийской экономической комиссии). Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Александр Лукашенко:

Поскольку у нас действительно отработаны все вопросы, а это вопросы председательства, председателя нашей коллегии, персонального состава коллегии. Мы только что договорились в узком составе, я думаю, что мы можем… А где Михаил Владимирович? Ну так вы покажите человека живого, а то скажете потом, что кота в мешке. Хотя все его знают. Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остаются техническое регулирование, комиссию аграрно-промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены и их нечего обсуждать. Единственное, только сейчас пригласят председателя будущего. Может быть, кому-то не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек очень опытный. Касым аке только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель об этом сказал, что он поддерживает кандидатуру председателя.

Евгений Пустовой:

Вести ЕАЭС Беларусь будет весь 2020 год. Стратегия и тактика Минска известны. Без дежурных слов перефразирую известный посыл белорусского лидера – раздеваться и работать. В ЕАЭС надо обнажить системные проблемы и работать над их решением. Эксперты насчитали: на платформе Евразийского экономического союза появилось 20 новых барьеров. Но сегодня от них дипломатично ушли в обсуждение технических моментов. Владмир Путин предложил Михаилу Мясниковичу объехать все столицы «пятерки». Избранный председатель готов, багаж инициатив уже сформирован.

Михаил Мясникович, избранный председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

На мой взгляд, мы должны очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов, которые составили базу. Вопросы, связанные с техническим урегулированием, то есть то, что должно быть единое для экономик наших государств, при этом не подменяя национальные институты, а взаимодополняя эти структуры. Безусловно, нужны будут, на мой взгляд, и подходы и выработка по созданию совместных компаний, крупных компаний, особенно тех, которые будут работать в области высоких технологий.

Евгений Пустовой:

Рекордно коротким и лаконичным в своей речи был и Александр Лукашенко. А вот лидер Армении (как страны, председательствующей в 2019 году) расстерялся и даже забыл дать слово Путину. Президент России не расстроился – мол, сказать нечего. Слово за Минском. Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, председательство переходит к Беларуси. Я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии.

Евгений Пустовой:

Когда коротко выступал наш Президент, журналисты оживились. Ждали громких заявлений. Даже имена в журналистике включили свои диктофоны и воображение. Андрей Колесников: у него самые яркие и зажигательные выступления, и они не имеют разрушительной силы Мастер деталей в политической журналистики записал эсклюзив с нашим лидером по цифровым вопросам. Не в IT, хотя мы здесь лидеры, а в экономике.

Александр Лукашенко:

Естественно, остались самые сложные вопросы, но только в цифрах – энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубов газа. Ограничений здесь нет, можно и 22. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 миллиардов меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 миллионов тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего года. Все довольны: и президент России, и Президент Беларуси, и межправительственные группы, которые сегодня работали. Почти три часа мы вели эти переговоры. В целом мы удовлетворены ходом и результатом. Что действительно оценят люди, то это соглашение о пенсионном обеспечении между странами «пятерки». Будет признаваться трудовой стаж.

Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Отныне пенсия будет следовать за нашими пенсионерами, а не наоборот. Где бы они ни жили, где бы они ни предпочитали проводить свой досуг и свою обеспеченную старость, они будут получать пенсию. Это тоже создает именно сегодня комфортные условия для всех работников нашего единого экономического пространства.