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Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

21 сентября 2019 16:08
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Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Какую книгу Вы сейчас читаете?

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Пикуля. «Нечистая сила».

Вадим Щеглов:
Когда в последний раз Вы плакали?

Михаил Мясникович:
Не знаю, наверное, несколько лет тому назад.

Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы -1

Вадим Щеглов:
Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз?

Михаил Мясникович:
Наверное, приобретение автомобиля. Виноват, когда строил дом.

Вадим Щеглов:
Что Вам ближе: город или деревня?

Михаил Мясникович:
Нет здесь особой границы. Потому что и там, и там – прелесть.

Вадим Щеглов:
Приходилось ли ночевать на работе?

Михаил Мясникович:
Да, конечно!

Вадим Щеглов:
Что для Вас власть?

Михаил Мясникович:
Власть для меня – это способность принимать решения в интересах народа.

Вадим Щеглов:
Самое яркое воспоминание из детства?

Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы -4

Михаил Мясникович:
Пожалуй, выпускной класс и прощание со школой.

Вадим Щеглов:
Что больше всего цените в людях?

Михаил Мясникович:
Порядочность.

Вадим Щеглов:
Кто Ваш враг №1?

Михаил Мясникович:
Нечестные люди, которые преследуют какие-то конъюнктурные цели.

Вадим Щеглов:
Если бы Дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились?

Михаил Мясникович:
Наверное, нет.

Какую из своих должностей Михаил Мясникович сравнил с работой голкипера? Почему в его кабинете находится необычный портрет Президента? И как поставил необычный памятник родному хутору? Смотрите 22 сентября в 21.15 на РТР-Беларусь.                                                                                                    

# общество # общество # Михаил Мясникович # Вадим Щеглов

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