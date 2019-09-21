Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Какую книгу Вы сейчас читаете? Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Пикуля. «Нечистая сила». Вадим Щеглов:

Когда в последний раз Вы плакали? Михаил Мясникович:

Не знаю, наверное, несколько лет тому назад.

Вадим Щеглов:

Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз? Михаил Мясникович:

Наверное, приобретение автомобиля. Виноват, когда строил дом. Вадим Щеглов:

Что Вам ближе: город или деревня? Михаил Мясникович:

Нет здесь особой границы. Потому что и там, и там – прелесть. Вадим Щеглов:

Приходилось ли ночевать на работе? Михаил Мясникович:

Да, конечно! Вадим Щеглов:

Что для Вас власть? Михаил Мясникович:

Власть для меня – это способность принимать решения в интересах народа. Вадим Щеглов:

Самое яркое воспоминание из детства?