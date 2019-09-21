Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Какую книгу Вы сейчас читаете?
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Пикуля. «Нечистая сила».
Вадим Щеглов:
Когда в последний раз Вы плакали?
Михаил Мясникович:
Не знаю, наверное, несколько лет тому назад.
Вадим Щеглов:
Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз?
Михаил Мясникович:
Наверное, приобретение автомобиля. Виноват, когда строил дом.
Вадим Щеглов:
Что Вам ближе: город или деревня?
Михаил Мясникович:
Нет здесь особой границы. Потому что и там, и там – прелесть.
Вадим Щеглов:
Приходилось ли ночевать на работе?
Михаил Мясникович:
Да, конечно!
Вадим Щеглов:
Что для Вас власть?
Михаил Мясникович:
Власть для меня – это способность принимать решения в интересах народа.
Вадим Щеглов:
Самое яркое воспоминание из детства?
Михаил Мясникович:
Пожалуй, выпускной класс и прощание со школой.
Вадим Щеглов:
Что больше всего цените в людях?
Михаил Мясникович:
Порядочность.
Вадим Щеглов:
Кто Ваш враг №1?
Михаил Мясникович:
Нечестные люди, которые преследуют какие-то конъюнктурные цели.
Вадим Щеглов:
Если бы Дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились?
Михаил Мясникович:
Наверное, нет.
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