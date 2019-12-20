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Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости

20 декабря 2019 14:02
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Новости Беларуси. После продолжительных переговоров лидеров к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости-1

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Группе Крутого – Орешкина после встречи президентов в Сочи удалось снять ещё несколько спорных вопросов. Но не все. 

Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости-4

Максим Орешкин, министр экономического развития России:
Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед на согласование вопросов. У нас согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирование алкогольного рынка. У нас по результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, в газовой и налоговой сферах.

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# Беларусь-Россия # Максим Орешкин # Фотофакт

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