Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости

Новости Беларуси. После продолжительных переговоров лидеров к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После продолжительных переговоров лидеров к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России
Группе Крутого – Орешкина после встречи президентов в Сочи удалось снять ещё несколько спорных вопросов. Но не все.
Максим Орешкин, министр экономического развития России:
Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед на согласование вопросов. У нас согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирование алкогольного рынка. У нас по результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, в газовой и налоговой сферах.