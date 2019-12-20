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«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров

20 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. Очередной выпуск слушателей по переподготовке кадров в Академии управления при Президенте состоялся 20 декабря. 

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-1

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-3

Торжественное событие объединило выпускников двух новых специальностей. Их слушатели – это руководители, уже достигшие серьезных карьерных высот. Среди выпускников и сотрудники телеканала СТВ. 

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-6



Валентина Новикова, заведующая службой выпуска ЗАО «Столичное телевидение»:
Я хочу сказать, что Академия управления – очень сильная школа, и такая подготовка нужна, и она важна. И поэтому, всё, что получено, будет применено на практике. Оно уже помогает в работе и в будущем поможет еще больше.

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-8

Юлия Крыницкая, продюсер дирекции спецпроектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Специальность, наверное, сейчас очень актуальная – это «Государственное управление и идеология». Мы – телевизионные работники, и кто, как не мы, должны создавать эту идеологию и привносить через наш канал что-то новое, интересное, современное, прекрасное для наших зрителей.

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-11

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Скажем прямо, что это специальности переподготовки по государственному заказу. Это люди, которые находятся в резервах кадров. Я думаю, что обучение в Академии управления даст им новый взгляд на решение вопросов, может быть, позволит им отойти от рутины, посмотреть более креативно на свою профессию, на свою каждодневную деятельность.

«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров-14

Более сотни дипломированных управленцев уже сегодня применят на практике обновлённый подход к руководству кадрами страны. И это новый тренд в высшем образовании.  

# Телевидение # общество # Валентина Новикова # Юлия Крыницкая # Валерий Бороденя # Фотофакт

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