«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров

Новости Беларуси. Очередной выпуск слушателей по переподготовке кадров в Академии управления при Президенте состоялся 20 декабря.

Торжественное событие объединило выпускников двух новых специальностей. Их слушатели – это руководители, уже достигшие серьезных карьерных высот. Среди выпускников и сотрудники телеканала СТВ.





Валентина Новикова, заведующая службой выпуска ЗАО «Столичное телевидение»:

Я хочу сказать, что Академия управления – очень сильная школа, и такая подготовка нужна, и она важна. И поэтому, всё, что получено, будет применено на практике. Оно уже помогает в работе и в будущем поможет еще больше.

Юлия Крыницкая, продюсер дирекции спецпроектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Специальность, наверное, сейчас очень актуальная – это «Государственное управление и идеология». Мы – телевизионные работники, и кто, как не мы, должны создавать эту идеологию и привносить через наш канал что-то новое, интересное, современное, прекрасное для наших зрителей.

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Скажем прямо, что это специальности переподготовки по государственному заказу. Это люди, которые находятся в резервах кадров. Я думаю, что обучение в Академии управления даст им новый взгляд на решение вопросов, может быть, позволит им отойти от рутины, посмотреть более креативно на свою профессию, на свою каждодневную деятельность.