Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» набирает обороты. 20 декабря к благотворительному марафону, главная цель которого – подарить окружающим тепло и внимание, создать доброе, праздничное настроение, присоединилась председатель верхней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова встретилась со своими давними друзьями – подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов Новополоцка. Здесь обучают рукоделию, вокалу, игре на музыкальных инструментах.

Валентина Моисеева, мама воспитанника Новополоцкого территориального центра социального обслуживания населения:

В отделении она самый дорогой гость, потому что это было ее начало. Дети Наталью Ивановну знают, они ее помнят. Они ее всегда встречали с радостью. Они обнимают, целуют, по имени и отчеству называют. Может быть, они не знают, какой она пост занимает.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Они помнят нас, они с удовольствием встречаются, они показали нам великолепный концерт. И я рада тому,что родители их могут реализовать свои возможности, работая. Потому что не так просто оставить такого ребенка дома. Я искренне рада сегодня быть здесь. Я действительно почувствовала тепло их сердец и с удовольствием поздравила их с Новым годом.

В Полоцке участниками акции «Наши дети» стали учащиеся кадетского училища. Праздник получился несколько необычным: красной нитью через все торжество прошли история и достижения учебного заведения с конца 19 века до наших дней. Одно из них – участие полочан в Кремлевском кадетском балу. 6 часов беспрерывного танца и непередаваемые эмоции.

Артем Воронин, учащийся Полоцкого кадетского училища:

Нам было очень интересно на балу. Дарья Солодилова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:

К сожалению, являемся выпускниками в этом году. С радостью поделимся опытом, эмоциями с кадетами, которые поедут в следующем году. Поздравить кадетов с праздником приехал министр образования Беларуси. Игорь Карпенко сам вырос и окончил школу в Полоцке. В училище 200 учеников, есть и свое общежитие на 90 мест, потому здесь учатся ребята со всей Беларуси.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы сегодня приехали сюда, в Полоцкое кадетское училище, для того, чтобы поздравить с Новым годом ребят, вручить сладкие подарки и пожелать друг другу в новом году всего самого доброго и хорошего. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС перед новогодними праздниками приезжает ежегодно. Владимир Ващенко, а также руководители территориальных управлений Министерства по доброй традиции вручили детям сладкие подарки. В свою очередь лицеисты пригласили почетных и долгожданных гостей на новогоднее представление. Ребята готовили его своими силами, и гости отметили, что праздник получился невероятно ярким и красочным

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы с удовольствием приезжаем к своим лицеистам. Здесь, вы знаете, разные категории – и сироты, и из трудных семей. Тем не менее, здесь не просто коллектив, а семья. Мы рады тому, что имеем возможность встречаться, общаться и поздравлять детей с наступающим Новым годом. «Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»