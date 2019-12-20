«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

Новости Беларуси. По большинству позиций договорились. Нерешёнными остались вопросы по нефти, газу и налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогресс – есть, но главное, что Беларусь не ушла от России, как другие соседние страны. 20 декабря в Петербурге на полях саммита ЕАЭС состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Саммит ЕАЭС и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России проходит в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно с первым президентом России белорусский лидер и создавал Союзное государство. Максим Орешкин: по результатам переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности О будущем интеграции, значит о тесном экономическом сотрудничестве, говорили главы государств в зале присутствия. Что называется спорные моменты давно известны: равные условия в Москве называют льготами. Но президенты всё-таки провели калькуляцию достижений. Из последних примеров – «Белоруснефть» занялась разработками российских месторождений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша компания «Белоруснефть», я уже вам говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги, не только реанимирует старые месторождения. Технологии есть такие, это еще с советских времен компания. Она уже добывает нефть в содружестве с другими компаниями. «Мы не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства»





Владимир Путин, президент России:

Хочу отметить, что несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано в рамках этого договора, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Мы когда начинали этот процесс, товарооборот был 9 млрд долларов. Сейчас он 35,5 млрд долларов. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, для людей это хорошая поддержка. Опыт, который мы приобрели между двумя государствами в рамках этого строительства, широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС.