«Самая прагматичная нация сегодня – это американцы». Доктор военных наук о политике США насчёт АЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Польша хочет опять топить углем.

Кирилл Казаков, СТВ:

Насколько я знаю, там еще две станции собираются строить. И втянуть в это всю Прибалтику. Ведь как получается? Наша электроэнергия в Беларуси грязная, ее латыши должны очищать, чтобы литовцам продавать. А Висагинас, где живут энергетики, должен стремиться в Островец приехать. И наши с удовольствием перекупают этих специалистов.