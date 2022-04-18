«Самая прагматичная нация сегодня – это американцы». Доктор военных наук о политике США насчёт АЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Польша хочет опять топить углем.
Кирилл Казаков, СТВ:
Насколько я знаю, там еще две станции собираются строить. И втянуть в это всю Прибалтику. Ведь как получается? Наша электроэнергия в Беларуси грязная, ее латыши должны очищать, чтобы литовцам продавать. А Висагинас, где живут энергетики, должен стремиться в Островец приехать. И наши с удовольствием перекупают этих специалистов.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Самая прагматичная нация сегодня – это американцы. Прагматичнее нет. Англосаксонский мир ни одного шага не сделает, если нет выгоды.
Кирилл Казаков:
Они ввели санкции против нефти и продолжают ее покупать.
Николай Бузин:
Посмотрите на США. Где работают реакторы? Там они работают, и работают эффективно. Вот вам и ответ на все вопросы.
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