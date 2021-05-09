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Садыр Жапаров: события общей истории будут способствовать развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью

09 мая 2021 21:13
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Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Садыр Жапаров: события общей истории будут способствовать развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью-1

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Садыр Жапаров: события общей истории будут способствовать развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью-4

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Фотофакт

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