Садыр Жапаров: события общей истории будут способствовать развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью

Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.