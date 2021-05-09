Садыр Жапаров: события общей истории будут способствовать развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью

Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
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