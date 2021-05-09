Директор Национального исторического архива: почему один из маршалов Победы мог скрывать место своего рождения?

Новости Беларуси. Мы продолжаем поддерживать историческую тематику в музее Великой Отечественной войны и представляем нашего очередного гостя. Это Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Аккурат ко Дню Победы была сделана находка в вашем архиве о месте рождения легендарного маршала Рокоссовского. Ее сразу назвали сенсационной. Считаете ли вы ее таковой? Почему эксперты сомневаются в том, что маршал Рокоссовский родился в Телеханах?

Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Беларуси:

В фондах Национального исторического архива Беларуси имеется значительное количество документов, которые содержат в себе уникальные сведения, ранее неизвестные широкому кругу лиц, поэтому данная находка для кого-то стала сенсацией, а для нас это своего рода очередной интересный факт, проливающий свет на одну из загадок жизни нашего легендарного маршала. Екатерина Забенько:

Эксперты из некоторых стран сразу подвергли сомнению эту информацию. Как вы считаете, почему?

Дмитрий Яцевич:

В первую очередь, сомнения – это хорошо. Любое сомнение и критический взгляд на сведения, которые не подтверждены документами, – это всегда приветствуется, и без этого мы с вами не смогли бы выявить эту запись, поскольку сомнения о дате и месте рождения нашего великого полководца, одного из маршалов Победы, Константина Константиновича Рокоссовского, указывалось им самим неоднозначно. В один период было принято считать, и он указывал это в своих документах, что он являлся уроженцем Варшавы. Чуть позже, уже после войны, он указывал в качестве места своего рождения город Великие Луки. Екатерина Забенько:

Кстати, почему? Ведь даже его мать родилась в Телеханах и умерла там или где-то около этих мест. «Он мог скрывать свое место рождения»

Дмитрий Яцевич:

Сказать точно мы не можем, точно ответить на этот вопрос, но мы можем предполагать, почему он мог скрывать свои место и дату рождения и вообще, если в широком смысле, свое происхождение. Вы представляете себе обстановку классовой борьбы, которая была в 1920-е и в 1930-е годы, отношение к дворянству. Запись, выявленная накануне годовщины Великой Победы, подтверждает, что он был дворянского происхождения. Его отец, Ксаверий Викентьевич Рокоссовский, был дворянин, он действительно из Варшавы. Вполне возможно, что он был рожден в Телеханах, там же крещен и в ближайшее время переехал в Варшаву. Он даже, как один из вариантов, не знал, что родился в Телеханах. Это тоже нельзя исключать. А почему он указывал разные даты и места рождения? Даже в его документах, которые изучены биографами и включены в энциклопедические справочники, фигурируют две даты – 1894 год, как наиболее вероятная, и 1896 год – как более поздняя и устоявшаяся. Выявленные записи, почему у некоторых возникают сомнения, которые должны сподвигнуть и нас выявить соответствующую запись, должны сподвигнуть тех, у кого они есть, их развеять. Прийти в архив и, поработав с документами, убедиться, что других Константинов, сведений о рождении ни в белорусских, ни в польских архивах за более чем 100 лет не было выявлено. Я думаю, это поможет развеять все сомнения. Исторические находки – это случайность или планомерная работа?