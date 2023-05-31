Садовые товарищества будут платить взносы по-новому. Об изменениях в указе рассказал Юрий Чеботарь
Новости Беларуси. Жизнь садовых товариществ по новым правилам. Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в действующее законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новеллы призваны устранить имеющиеся противоречия и пробелы в законе, а также сделать деятельность товариществ более комфортной.
Вне зависимости от того, идет ли речь о нескольких днях или месяцах, людям важен комфорт. Стабильная электроэнергия, простые способы оплаты коммунальных услуг, местные органы власти в шаговой доступности (для решения насущных вопросов). Проблемы такого масштаба решить самостоятельно дачники не могут, не в их компетенции. Поэтому сейчас, чтобы повысить уровень комфорта людей за городской чертой, парламентарии активно работают над актуализацией законодательства. На это направлен и подписанный Президентом указ о садовых товариществах. Как говорят специалисты, документ учитывает пожелания населения. Предусмотрен и весьма щепетильный вопрос о членских взносах.
Фото: сайт Национального правового интернет-портала Республики Беларусь
Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Сегодня в действующем документе есть четкая регламентация, что членский взнос платится вне в зависимости от количества участков. Это вызывало много вопросов на местах у населения как определенное социальное неравенство. В новой редакции указом внесены соответствующие поправки. И уже сами садовые товарищества на своем собрании могут принять иное решение, например, привязав к количеству участков или их размеру.
Лукашенко подписал Указ «О садоводческих товариществах». Что изменится?