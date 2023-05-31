Кочанова о встрече с работниками «Евроторга»: это важно, потому что мы можем услышать реальную ситуацию

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Общаясь с людьми, ты всегда можешь донести до них ту информацию, которой ты располагаешь. И очень хотелось бы, чтобы люди это услышали. Ну а кроме того, ты когда видишь таких хороших собеседников, потому что мы не только доносим информацию, мы еще с людьми и общаемся, они задают свои вопросы, ты на них отвечаешь, конечно, для меня это всегда большая радость. Я с огромной радостью бываю в трудовых коллективах, встречаюсь с людьми, особенно где дела идут успешно и все хорошо, конечно, это всегда приятно вдвойне. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы можем услышать реально ту ситуацию, которая складывается не только на этом предприятии, но и что волнует наших людей сегодня. Поэтому они взаимодополняющие, эти встречи.