Кочанова о встрече с работниками «Евроторга»: это важно, потому что мы можем услышать реальную ситуацию

Новости Беларуси. Сохранить мир и спокойствие в нашей стране – первостепенная задача. Об этом заявила Наталья Кочанова во время встречи с сотрудниками «Евроторга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сохранить мир и спокойствие в нашей стране – первостепенная задача. Об этом заявила Наталья Кочанова во время встречи с сотрудниками «Евроторга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухчасовая беседа получилась доверительной. Спикер верхней палаты парламента рассказала о политической и социально-экономической жизни Беларуси. Но главной все же стала тема безопасности. Наталья Кочанова отметила, что любая война начинается именно внутри государства. И наша задача – сохранить единство народа. Не обошли стороной и темы ценообразования, семейной и молодежной политики. Также речь шла о работе членов Совета Республики по реализации задач, поставленных на ВНС и во время Послания народу и Национальному собранию. Председатель Совета Республики подчеркнула, насколько важно развивать регионы, поддерживать предприятия и трудовые коллективы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Общаясь с людьми, ты всегда можешь донести до них ту информацию, которой ты располагаешь. И очень хотелось бы, чтобы люди это услышали. Ну а кроме того, ты когда видишь таких хороших собеседников, потому что мы не только доносим информацию, мы еще с людьми и общаемся, они задают свои вопросы, ты на них отвечаешь, конечно, для меня это всегда большая радость. Я с огромной радостью бываю в трудовых коллективах, встречаюсь с людьми, особенно где дела идут успешно и все хорошо, конечно, это всегда приятно вдвойне. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы можем услышать реально ту ситуацию, которая складывается не только на этом предприятии, но и что волнует наших людей сегодня. Поэтому они взаимодополняющие, эти встречи.
Председатель Совета Республики отметила, что давно планировала встретиться с коллективом «Евроторга». Подчеркнула и хорошую работу профсоюзной организации. Вместе с тем, по ее словам, здесь могла бы появиться и первичная организация Белорусского союза женщин.