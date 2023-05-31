Правила наследования и оплаты за энергию на садовых участках изменятся. В чём суть указа Президента?

Новости Беларуси. Жизнь садовых товариществ по новым правилам. Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в действующее законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новеллы призваны устранить имеющиеся противоречия и пробелы в законе, а также сделать деятельность товариществ более комфортной. Изменения приняты с учетом пожеланий заинтересованных граждан. Они коснутся энергетической инфраструктуры, сотрудничества дачников с местной властью. Больше самостоятельности получат и члены товариществ в вопросе денежных взносов. Указ предусматривает в том числе новые позиции в части наследования дачных участков. Тему продолжит Полина Королева.

Лукашенко подписал Указ «О садоводческих товариществах». Что изменится? Загородная жизнь. Спрос на нее в последние годы заметно возрос. Кто-то выезжает за черту урбанизации на пару дней (отдохнуть от суеты), другие оседают на дачах на круглый год.

Третий год круглый. Как появился газ, удобства, почему бы и нет. Либо в квартире сидеть, либо здесь – лес, природа. Сегодня в Беларуси свыше 4,5 тысячи садовых товариществ, это более полумиллиона участков. Которые отапливаются, освещаются за счет электрических приборов. Даже воду кипятят в электрочайниках. Энергетическая инфраструктура без должного обслуживания не всегда отвечает растущим запросам дачников. Чтобы избежать перебоев и аварий, новый указ передает загородные сети в государственную собственность. Это значит, что обслуживать их будет Минэнерго, что гарантирует своевременный ремонт.

Дмитрий Дерягин, начальник производственно-технического управления Министерства энергетики Беларуси:

Это одна из мер, в том числе господдержки населения, направленная на решение двух блоков вопросов. Повышение мер безопасности для передачи в эксплуатационное введение специализированных организаций самих объектов электрических сетей и трансформаторных подстанций. И как дополнительная мера – это перспектива увеличения электропотребления, в том числе в садовых домиках. В части передачи сетей, тут, наверное, надо на два блока вопросов разделить. Первый блок вопросов – это высоковольтные электрические сети, такие объекты могут передаваться в их фактическом состоянии. Второй блок вопросов – низковольтные электрические сети напряжением 0,4 киловольта, которые тоже являются объектами общего пользования. При этом тоже товариществом понадобиться принять волеизъявление о безвозмездной передаче этих объектов. Ну и плюс организация распределительных устройств садовых домиков для организации расчетного учета. И обеспечение наличия приборов учета для расчетов электрической энергии, потребляемой объектами общего пользования.

Изменения в части энергетической инфраструктуры также позволят перейти на прямые договоры. То есть платить за электричество будет проще, как за квартиру. Кроме того, новшества помогут ликвидировать случаи воровства из бюджета садовых товариществ. В ходе совершенствования законодательства речь не раз шла и о том, что надо уделять внимание на первый взгляд мелким деталям. К разработке нового указа подошли, что называется, с жизненной позиции. Прежде вопрос наследования участка в садовом товариществе никак не регулировался. Нововведения расставили точки над «i».



Фото: сайт Национального правового интернет-портала Республики Беларусь

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Это все жизненные как раз таки моменты, и мы попытались все, что жизненно, от земли идти, в указе решить. Когда несколько наследников вступают в права на участки, домики, сегодня такой вопрос не урегулирован, в том числе членство таких наследников. Поэтому указом предусмотрено, что они должны решить между собой и назначить либо одного члена товарищества, либо несколько и управлять вместе своим имуществом.

Новая редакция повысит и роль местных властей в вопросе управления садовыми товариществами. Что ускорит процесс решения возникающих вопросов и позволит добиться порядка по части внутренней деятельности: документации, организации собраний. Ключевое нововведение – возможность местной вертикали утверждать председателя товарищества, если в установленные сроки этого не сделали сами дачники. Что касается порядка на территории, заброшенные участки будут переходить в собственность местных властей и после продаваться на аукционе. Соответствующие механизмы утверждены. Но главное – критерии определения бесхозности территорий.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это юридические моменты, и здесь будут исходить из решения как членов садового товарищества, правления, председателя, ну и дальше будет выноситься к органам власти. Это собственность членов садового товарищества, которые в границах садового товарищества все находятся. И там, где не будут исполняться требования закона, значит, к таким участкам будут применяться те меры, которые определены этим указом. Конкретные индивидуальные требования в каждом отдельном случае будут оговаривать отдельно с членами садового товарищества, с правлением. Садовые товарищества будут платить взносы по-новому. Об изменениях в указе рассказал Юрий Чеботарь.

Дачников интересовал еще один вопрос – о включении территории товарищества в черту населенного пункта. Однако и нынешний закон не препятствует данному процессу: еще два года назад алгоритм интеграции проработали. В Минском регионе (на который приходится 30 % дачных объединений) темой активно интересуются, но конкретных запросов пока не поступало.