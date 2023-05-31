Лукашенко подписал Указ «О садоводческих товариществах». Что изменится?

Новости Беларуси. Жизнь садовых товариществ по новым правилам. Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в действующее законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новеллы призваны устранить имеющиеся противоречия и пробелы в законе, а также сделать деятельность товариществ более комфортной.

Не менее важными являются корректировки в части энергетической инфраструктуры. Отныне линии электропередач переходят в госсобственность и будут на контроле у Минэнерго.

Сегодня в Беларуси сформированы 4,5 тысячи садовых объединений. Изменения приняты с учетом пожеланий заинтересованных граждан. В первую очередь, новый указ изменит порядок членских взносов. Прежде сумма не зависела от количества участков в товариществе, а была фиксированной, что вызывало немало вопросов у собственников. Новая редакция предлагает жителям объединений самостоятельно решать, какой критерий определит сумму взноса: размер участка или их количество.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Единственный нюанс: эти сети должны быть в работоспособном состоянии. Все электросчетчики должны быть вынесены за пределы участков. Надо сказать, что безвозмездно по фактическому состоянию высоковольтной линии Минэнерго забирает вне зависимости от этих факторов, а в части внутрисадовой инфраструктуры уже с учетом таких нюансов. Поэтому мы уверены, что это повысит уровень комфорта, услуг для нашего населения и, соответственно, электропотребления.

Новая редакция повысит роль местных властей в вопросе управления садовыми товариществами. Это ускорит процесс решения возникающих вопросов и позволит добиться порядка по части внутренней деятельности. Ключевое нововведение: возможность местной вертикали утверждать председателя товарищества, если в установленные сроки этого не сделали сами члены товарищества.

Что касается порядка на территории, бесхозные участки будут переходить в собственность местных властей и после продаваться на аукционе. Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.