«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду
Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ознакомился с бытом военнослужащих, их экипировкой, вооружением и военной техникой.
Также Александр Лукашенко пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным.
О чем конкретно шла речь – в материале Евгения Пустового.
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Борт № 1 приземляется в расположении «крылатой гвардии». Только с высоты можно оценить благоустройство части. Всё по форме – идеально. Но и содержание соответствующее.
Эта бригада – ровесница Великой Победы. А «голубые береты» – оплот суверенитета Синеокой. На счету много побед и после 40-х. Стоит лишь упомянуть, что именно десантники из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.
Теперь наши бойцы только на защите интересов Беларуси. А у витебской бригады еще и особая миротворческая миссия. Это ее и отличает от подобных бригад сил специальных операций.
Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
Силу белорусского оружия оценили на многих международных учениях и конкурсах. Первые международные состязания для белорусов не оказались комом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там же сидят аксакалы. Почему я уделяю этому внимание? Больше, чем спорту даже, даже не представляешь. Потому что они видят, что в Беларуси есть армия, и она на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы. Потому что выиграть золото у натовцев… Слушайте, 140 государств.
Англичане нам не соперники, там же демократия всё захлестнула.
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Чтобы на «голубой берет» надеть голубую каску – символ миротворческих сил, – необходимо не только на «отлично» владеть специальной армейской подготовкой, но и знать иностранные языки. А вход в элитное подразделение только по желанию – здесь профессионалы.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
У нее менялись названия и только прибавлялись награды. А теперь у легендарной 103-й витебской бригады еще одна миссия – миротворческая. Это уникальное подразделение. Здесь лучшие парни Беларуси в тельняшках продвигают миротворческую миссию во многих уголках мира.
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У десантников все четко, даже во время показательного представления. 8 минут – на развертывание блок-поста, секунды – на ликвидацию волнений экстремистов на линии разграничения.
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Витебская бригада готова ликвидировать до девяти групп диверсантов, взять под контроль район конфликта, перекрыть 50 километров границы или уничтожить до десяти важных объектов в глубоком тылу противника.
Евгений Пустовой:
Осилить маршем дистанцию в 400 километров так называемым комбинированным способом. И всё это за сутки. Это не Голливуд – это ВДВ.