«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ознакомился с бытом военнослужащих, их экипировкой, вооружением и военной техникой.

Также Александр Лукашенко пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным. О чем конкретно шла речь – в материале Евгения Пустового. Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы» Борт № 1 приземляется в расположении «крылатой гвардии». Только с высоты можно оценить благоустройство части. Всё по форме – идеально. Но и содержание соответствующее.

Эта бригада – ровесница Великой Победы. А «голубые береты» – оплот суверенитета Синеокой. На счету много побед и после 40-х. Стоит лишь упомянуть, что именно десантники из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.

Теперь наши бойцы только на защите интересов Беларуси. А у витебской бригады еще и особая миротворческая миссия. Это ее и отличает от подобных бригад сил специальных операций. Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

Силу белорусского оружия оценили на многих международных учениях и конкурсах. Первые международные состязания для белорусов не оказались комом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там же сидят аксакалы. Почему я уделяю этому внимание? Больше, чем спорту даже, даже не представляешь. Потому что они видят, что в Беларуси есть армия, и она на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы. Потому что выиграть золото у натовцев… Слушайте, 140 государств. Англичане нам не соперники, там же демократия всё захлестнула. «Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Чтобы на «голубой берет» надеть голубую каску – символ миротворческих сил, – необходимо не только на «отлично» владеть специальной армейской подготовкой, но и знать иностранные языки. А вход в элитное подразделение только по желанию – здесь профессионалы.