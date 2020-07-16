Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Невозможно начать войну, невозможно бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси – не самую мощную страну в военном отношении, но готовую к новой войне. Не так просто будет бросить, не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я как Главнокомандующий по Конституции, и наши руководители, и вы, офицеры, вынесли из той войны, жестокой войны, 75 лет которой сегодня, – порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили, наверное, навсегда, это уже в нас на генном уровне.

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