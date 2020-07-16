Прямой эфир

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим

16 июля 2020 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства 16 июля посетил 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим-1

У десантников все четко, даже во время показательного представления. 8 минут – на развертывание блок-поста, секунды – на ликвидацию волнений экстремистов на линии разграничения.

«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим-4

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим-6

Это одно из самых боеспособных подразделений нашей армии. Но учитывая миротворческий характер и самой роты, и вообще нашего государства, даже БТРы умеют вальсировать.

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим-9

Чтобы вальсировать, а не воевать, Минск говорит на языке мировой дипломатии, но порох держим сухим. Почему? Достаточно вспомнить год 41-й.

Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Невозможно начать войну, невозможно бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси – не самую мощную страну в военном отношении, но готовую к новой войне. Не так просто будет бросить, не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я как Главнокомандующий по Конституции, и наши руководители, и вы, офицеры, вынесли из той войны, жестокой войны, 75 лет которой сегодня, – порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили, наверное, навсегда, это уже в нас на генном уровне.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

Вы видели, как танцуют вальс десантники?

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку
16 июля 2020 19:56

«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир
16 июля 2020 19:20

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи
16 июля 2020 18:51

Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи