Александр Лукашенко: «Просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал: они, оказывается, пороху не нюхали»

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.
Александр Лукашенко: основной урок, который я как Главнокомандующий вынес, – порох надо держать сухим
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По дороге на плац – к сердцу части – Главнокомандующий вспоминает, как в советской армии даже траву красили. В белорусской такой «мазней» не занимаются. В белорусской армии готовят бойцов.
– Наши вопросы губернатор учитывает. В этом случае мы обговариваем эти вопросы наши.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, слава богу, он же военный человек.
– Так точно!
Александр Лукашенко:
Это же не то, что у нас: просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал: они, оказывается, пороху не нюхали. Нам вообще-то надо, вплоть до Конституции, записать определение, чтобы на должность Президента не мог претендовать человек, который не служил в армии.
Ну какой он Главнокомандующий, если он не знает, что такое армия?
– Смешно будет: он приедет...
Александр Лукашенко:
Конечно, будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь. Ты скажешь: «СВД», а он подумает, что танк.
Мы сейчас работаем над законом о государственной службе, то есть мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается от твоей? Даже порой важнее.
Для Президента – не служил в армии, значит, там тебя быть не должно. И если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее.