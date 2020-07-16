Александр Лукашенко: «Просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал: они, оказывается, пороху не нюхали»

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По дороге на плац – к сердцу части – Главнокомандующий вспоминает, как в советской армии даже траву красили. В белорусской такой «мазней» не занимаются. В белорусской армии готовят бойцов.

– Наши вопросы губернатор учитывает. В этом случае мы обговариваем эти вопросы наши.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, слава богу, он же военный человек.

– Так точно!

Александр Лукашенко:

Это же не то, что у нас: просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал: они, оказывается, пороху не нюхали. Нам вообще-то надо, вплоть до Конституции, записать определение, чтобы на должность Президента не мог претендовать человек, который не служил в армии.

Ну какой он Главнокомандующий, если он не знает, что такое армия?