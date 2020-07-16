Вы видели, как танцуют вальс десантники?

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Глава государства 16 июля посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Доложили Александру Лукашенко и о боевых возможностях бригады. Ей под силу и организация блок-поста, и блокировка действий экстремистов. О профессионализме наших десантников говорит и умение управлять бронированными транспортерами.