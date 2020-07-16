Прямой эфир

Вы видели, как танцуют вальс десантники?

16 июля 2020 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Глава государства 16 июля посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Доложили Александру Лукашенко и о боевых возможностях бригады. Ей под силу и организация блок-поста, и блокировка действий экстремистов. О профессионализме наших десантников говорит и умение управлять бронированными транспортерами.

Вы видели, как танцуют вальс десантники?-1

Вы видели, как танцуют вальс десантники?-3

А те и вовсе под умелым контролем специалистов даже умеют танцевать вальс.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?
16 июля 2020 17:02

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы
16 июля 2020 16:10

Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы

Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске
16 июля 2020 15:34

Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске