«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.
Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.
Главе государства докладывают о вооружении и обмундировании миротворческой роты: от бронежилета до армейских девайсов – сделано белорусами или из наших компонентов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это оружие вас устраивает?
– Так точно. Это снайперская винтовка складывающаяся. Почему мы ее взяли? У нее складывающийся приклад, который позволяет нам с ней же десантироваться.
Александр Лукашенко:
Родная, я помню ее.