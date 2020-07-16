«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

Главе государства докладывают о вооружении и обмундировании миротворческой роты: от бронежилета до армейских девайсов – сделано белорусами или из наших компонентов.